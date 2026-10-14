Ученые нашли неожиданный способ лечения артрита: препарат от эпилепсии может восстанавливать хрящи

Препарат лакосамид, который применяют для лечения эпилепсии, может получить новое назначение — помогать людям с остеоартритом. Исследование американских ученых показало, что он способен не только ослаблять боль, но и способствовать восстановлению хрящевой ткани. Пока результаты получены в экспериментах на мышах и клетках человеческого хряща.

Новый подход к лечению остеоартрита и восстановлению хрящей. Фото: Pixabay

Как препарат влияет на суставы

Остеоартрит развивается, когда хрящ, смягчающий трение между костями, постепенно разрушается. Существующие методы лечения помогают контролировать боль, но не восстанавливают поврежденную ткань. В тяжелых случаях пациентам может потребоваться операция по замене сустава.

Команда Йельской школы медицины обратила внимание на белок Nav1.7, который участвует в передаче болевых сигналов и регуляции работы хрящевых клеток. При остеоартрите его активность нарушается, что может усиливать боль и способствовать разрушению хряща. Лакосамид блокирует натриевые каналы, связанные с этим белком, и в ходе экспериментов помогал замедлять разрушение ткани и запускать ее восстановление.

Инъекция может действовать дольше

Исследователи также проверили способ введения препарата. У мышей инъекция непосредственно в пораженный сустав оказалась эффективнее приема лекарства внутрь даже при меньшей дозе. Чтобы препарат не выводился слишком быстро, его поместили в гидрогель, который постепенно высвобождает действующее вещество и может поддерживать его действие в течение месяца или дольше.

Однако говорить о готовом лечении пока рано: эффективность и безопасность этого подхода еще предстоит проверить с участием людей с остеоартритом. Поскольку лакосамид уже одобрен для лечения эпилепсии, путь к клиническим испытаниям для нового применения может оказаться короче.

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