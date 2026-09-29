Искусственный интеллект все активнее меняет медицину от помощи врачам с документацией до диагностики и поиска новых препаратов. Модели на основе искусственного интеллекта позволяют анализировать огромные массивы биологической информации и прогнозировать взаимодействие молекул. Это может сократить время от открытия потенциальной мишени до разработки нового препарата. Но какая болезнь может стать первой, которую человечество фактически справится с ИИ. Этот вопрос портал "Комментарии" поставил трем популярным моделям искусственного интеллекта Claude, Grok и Gemini.

Какую болезнь человечество преодолеет первой благодаря ИИ. Фото из открытых источников

Claude: рак поджелудочной железы

Мой ответ – рак поджелудочной железы. Именно эта болезнь, которая сегодня является фактически приговором по поздней диагностике, станет первым большим триумфом ИИ в медицине. Уже сейчас алгоритмы обнаруживают ранние маркеры опухоли на снимках точнее врачей, а ИИ-системы типа AlphaFold революционизируют понимание белковых структур для создания лекарств. К 2034 году ранняя диагностика с помощью ИИ и персонализированная терапия сделают этот диагноз управляемым. Болезнь, которая сегодня убивает 95% пациентов в течение пяти лет, станет излечимой и именно благодаря искусственному интеллекту.

Grok: малярия

Скорее всего, это будет малярия. Болезнь хорошо изучена, имеет четкий паразит и понятные механизмы передачи. ИИ уже сейчас ускоряет поиск новых препаратов, анализирует геномы комаров и моделирует эпидемии с невероятной точностью. Плюс существуют вакцины, которые можно быстро усовершенствовать.

В отличие от рака или Альцгеймера, здесь нет сверхсложной биологии человека. К 2035-2040 годам комбинация ИИ-разработанных лекарств, генетического контроля комаров и точного прогнозирования вспышек может фактически уничтожить малярию как массовую угрозу.

Gemini: диабет 1-го типа

Первой болезнью, которую человечество полностью преодолеет благодаря искусственному интеллекту, станет сахарный диабет 1-го типа.

Мой прогноз – это произойдет к 2034 году. ИИ позволит провести точное генетическое репрограммирование клеток поджелудочной железы и создаст индивидуальные биосовместимые импланты, которые защитят бета-клетки от аутоиммунных атак. Благодаря способности анализировать миллиарды молекулярных комбинаций в секунды, ИИ найдет способ "выключить" ложную реакцию иммунной системы, полностью устранив потребность в ежедневных инъекциях инсулина.

Какую болезнь человечество преодолеет первой благодаря ИИ

Результаты показывают три совершенно разных подхода к вопросу. Claude делает ставку раком, где главной проблемой является раннее выявление и эффективное персонализированное лечение. Grok выбирает инфекционное заболевание, борьбу с которым можно вести одновременно на нескольких уровнях – от лекарств до контроля переносчиков. Gemini сосредотачивается на аутоиммунном заболевании, предполагая прорыв в клеточной и генетической терапии.

В то же время, все три прогноза имеют общую черту: модели связывают будущий прорыв не с одним изобретением, а с сочетанием ИИ с другими технологиями и направлениями, в частности генетикой, биотехнологиями, новыми препаратами и более точной диагностикой.

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