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Почему медики советуют пить воду с черным перцем

Перец в тандеме с водой может принести значительную пользу для организма

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Почему медики советуют пить воду с черным перцем

Черный перец довольно широко используется в рецептах народной медицины для лечения и профилактики многих заболеваний. Эта специя славится своими полезными свойствами. Тем, у кого проблемы с пищеварением, медики настойчиво рекомендуют употреблять воду с перцем. 

Известно, что в состав черного перца входят витамины В, С, Е и К, а также рибофлавин, калий, кальций, клетчатка, фолиевая кислота и многие другие вещества. Теплая вода с черным перцем помогает улучшить работу пищеварительной системы, избавляя желудок от болезнетворных бактерий. Это средство эффективно против диареи, вздутия, повышенного газообразования и других расстройств.  

Помимо этого, вода с добавлением черного перца является отличным натуральным энергетиком, а значит спасает от снижения тонуса и сонливости днем. Также ее питье укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с лишним весом, побуждая организм сжигать больше калорий.

Считается, что этот напиток полезен тем, кто страдает от болей в суставах, грыж, зубной боли, проблем с сердцем, печенью и легкими. Ее употребление оценивается как профилактика рака и диабета. При отсутствии противопоказаний питья воды с перцем может стать полезной частью повседневной жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими полезными свойствами обладает черный перец.


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Источник: http://zdorovia.com.ua/narodnamedicina/41264chomu-potribno-piti-vodu-z-chornim-percem.html
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