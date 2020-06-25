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Пять народных средств от вздутия живота

Народные средства помогут успокоить «разбушевавшийся» кишечник

сегодня, 21:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять народных средств от вздутия живота

Метеоризм — один из самых частых симптомов расстройства пищеварения, с которым сталкивался практически каждый. Усиленное газообразование, урчание, чувство распирания и ноющие боли – все это причиняет серьезный дискомфорт. Но облегчить состояние можно с помощью народных средств.

Выпейте воду с лимоном

При метеоризме рекомендуется пить маленькими глотками воду с лимоном. Напиток стимулирует перестальтику кишечника, способствуя перевариванию пищи в течение всего дня. 

Добавьте специй

Куркума, также, как и перец, имеет эффект детоксикации. Как ею пользоваться? Добавьте чайную ложку специи в воду, чай, сок или другой напиток - это облегчит страдания.

Съешьте имбиря

Имбирь обладает сильными противовоспалительными свойствами. Он успокаивает пищеварительную систему. Помогает ей функционировать ей должным образом, выпуская тот лишний воздух, который был захвачен во время еды, так чтобы он не оставался в ловушке, в толстой кишке. Это предотвращает образование газов и вздутие живота, а также другие симптомы расстройства желудка.

Выпейте мятный чай

Методы борьбы со вздутием живота, указанные выше, имеют один недостаток - специфический вкус. Поэтому мы нашли самое приятное решение - мятный чай. Он не только помогает избавиться от неприятных симптомов, но также успокаивает.

Попробуйте шпинат

Он "проталкивает" волокна по пищеварительной системе, уменьшая вздутие живота. А если вы смешаете его с имбирем, куркумой и кокосовой водой, то получите действенный напиток, который облегчит симптомы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты могут навредить микрофлоре кишечника. 


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Источник: http://zdorovia.com.ua/narodnamedicina/36681narodni-zasobi-vid-zduttya-zhivota.html
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