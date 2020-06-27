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Названо лучшее народное средство для очищения почек

Это средство является мощным диуретиком

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Названо лучшее народное средство для очищения почек

Медики определили продукт, который положительно сказывается на работе почек. Им оказалась петрушка. Мало кто знает, что эта популярная салатная трава не только используется в кулинарии, но еще и служит эффективным народным средством. 

Известно, что петрушка богата на витамины А, С, В и Е, а также калий, магний, фосфор, железо, натрий и другие ценные вещества. Эту ароматную зелень можно выращивать не только летом в естественных условиях, но и в квартире круглый год.

Зелень петрушки содержит большое количество мощных антиоксидантов, которые замедляют процесс старения организма и помогают в борьбе со свободными радикалами, предотвращая развитие серьезных заболеваний.

Эксперты отмечают, что эта зелень является сильным диуретиком, то есть обладает выраженным мочегонным эффектом, а значит, способствует естественному очищению мочевыделительной системы. Это свойство помогает нормализовать работу почек и очищает их от  токсинов, шлаков и других вредных веществ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты могут серьезно навредить почкам.


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Источник: http://zdorovia.com.ua/ochistkaorganizmu/21913yak-ochistiti-nirki-za-dopomogoyu-petrushki.html
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