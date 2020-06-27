Названо лучшее народное средство для очищения почек

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Светлана Шкурупий
Медики определили продукт, который положительно сказывается на работе почек. Им оказалась петрушка. Мало кто знает, что эта популярная салатная трава не только используется в кулинарии, но еще и служит эффективным народным средством.
Известно, что петрушка богата на витамины А, С, В и Е, а также калий, магний, фосфор, железо, натрий и другие ценные вещества. Эту ароматную зелень можно выращивать не только летом в естественных условиях, но и в квартире круглый год.
Зелень петрушки содержит большое количество мощных антиоксидантов, которые замедляют процесс старения организма и помогают в борьбе со свободными радикалами, предотвращая развитие серьезных заболеваний.
Эксперты отмечают, что эта зелень является сильным диуретиком, то есть обладает выраженным мочегонным эффектом, а значит, способствует естественному очищению мочевыделительной системы. Это свойство помогает нормализовать работу почек и очищает их от токсинов, шлаков и других вредных веществ.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты могут серьезно навредить почкам.
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