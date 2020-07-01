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Медики определили продукт, который избавит от отеков

Семена льна с успехом можно применять при отеках

сегодня, 18:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Медики определили продукт, который избавит от отеков

CherriesJD, Getty Images/iStockphoto

Отеки ног - проблема, которая беспокоит многих людей, особенно в старшем возрасте. Она возникает при скоплении жидкости в тканях, однако причины этого могут быть разные. Медики нашли эффективное средство, которое помогает уменьшить выраженность отека. Об этом сообщает издание "Страна здоровья".

Специалисты говорят, что решить проблему помогают семена льна. Этот продукт богат на различные витамины и полезные вещества, в частности В, Е, а также калий, магний, марганец, йод и другие. 

Из семян льна делают отвар, который помогает вывести из организма лишнюю жидкость. Для его приготовления потребуется 1 литр воды и 1 ст. л. зерен. Необходимо залить сырье кипятком и прокипятить. Потом разделите отвар на 3 части и выпейте за день, заедая каждую порцию яблоком. Курс лечения становит 14 дней.

Также семечки льна обладают слабительным эффектом, поэтому при употреблении следует помнить об этом.  Не рекомендуется употреблять средство женщинам с поликистозом, эндометритом, беременным и кормящим грудью. Противопоказано при желчнокаменной болезни, метеоризме, колите, панкреатите и аллергии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на какие болезни может указывать отек ног. 


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