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Как сохранить ясный ум до старости: 80-летний эксперт по деменции раскрыл 5 главных секретов

Регулярные тренировки, правильное питание и общение с близкими: 80-летний невролог рассказал, что помогает ему поддерживать память и ясность мышления.

2 ноября 2026, 10:31
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Сергій Кречмаровський

Ухудшение памяти и деменцию часто считают неизбежными спутниками старения. Однако 80-летний невролог Рон Петерсен убежден: образ жизни влияет на работу мозга. Он назвал пять привычек, которых придерживается сам.

Как сохранить ясный ум до старости: 80-летний эксперт по деменции раскрыл 5 главных секретов

Чтение и интеллектуальная активность помогают поддерживать здоровье мозга в пожилом возрасте. Фото: Pixabay / Surprising_Media

  • Физическая активность. Петерсен считает самой важной привычкой для мозга. Он тренируется три-четыре раза в неделю: ходит быстрым шагом, занимается на беговой дорожке, играет в гольф и выполняет силовые упражнения. Ориентир — около 150 минут аэробных нагрузок в неделю. Начинать можно с малого: важно больше двигаться.

  • Давать мозгу работу. Эксперт советует не ограничиваться судоку и кроссвордами. Чтение, лекции, изучение нового и обсуждение идей также стимулируют мышление. Главное — выбирать интересные занятия.

  • Питаться с пользой для сердца. Петерсен предпочитает средиземноморский рацион и диету MIND. Они предполагают большое количество овощей, фруктов, орехов, бобовых и рыбы. Красное мясо невролог ест примерно раз в две недели. Такой подход полезен и для сердца, и для мозга.

  • Не пренебрегать сном. Сон помогает закреплять воспоминания и поддерживает очищение мозга. Петерсен советует следить за его качеством, не пить напитки с кофеином вечером и обращать внимание на возможное апноэ. Постоянная дневная сонливость — повод поговорить с врачом.

  • Поддерживать общение. Встречи с родными и друзьями помогают не изолироваться. Сам Петерсен каждую неделю проводит время с детьми и внуками. Одиночество связывают с повышенным риском деменции, поэтому важно поддерживать социальные контакты.

Эти привычки не гарантируют защиту от деменции, но могут помочь сохранить когнитивное здоровье.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ученые нашли неожиданный маркер старения



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Источник: https://www.mensjournal.com/health/80-year-old-dementia-expert-shares-5-habits-he-uses-to-keep-his-brain-healthy
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