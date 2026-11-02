Как сохранить ясный ум до старости: 80-летний эксперт по деменции раскрыл 5 главных секретов

Ухудшение памяти и деменцию часто считают неизбежными спутниками старения. Однако 80-летний невролог Рон Петерсен убежден: образ жизни влияет на работу мозга. Он назвал пять привычек, которых придерживается сам.

Чтение и интеллектуальная активность помогают поддерживать здоровье мозга в пожилом возрасте. Фото: Pixabay / Surprising_Media

Физическая активность. Петерсен считает самой важной привычкой для мозга. Он тренируется три-четыре раза в неделю: ходит быстрым шагом, занимается на беговой дорожке, играет в гольф и выполняет силовые упражнения. Ориентир — около 150 минут аэробных нагрузок в неделю. Начинать можно с малого: важно больше двигаться.

Давать мозгу работу. Эксперт советует не ограничиваться судоку и кроссвордами. Чтение, лекции, изучение нового и обсуждение идей также стимулируют мышление. Главное — выбирать интересные занятия.

Питаться с пользой для сердца. Петерсен предпочитает средиземноморский рацион и диету MIND. Они предполагают большое количество овощей, фруктов, орехов, бобовых и рыбы. Красное мясо невролог ест примерно раз в две недели. Такой подход полезен и для сердца, и для мозга.

Не пренебрегать сном. Сон помогает закреплять воспоминания и поддерживает очищение мозга. Петерсен советует следить за его качеством, не пить напитки с кофеином вечером и обращать внимание на возможное апноэ. Постоянная дневная сонливость — повод поговорить с врачом.

Поддерживать общение. Встречи с родными и друзьями помогают не изолироваться. Сам Петерсен каждую неделю проводит время с детьми и внуками. Одиночество связывают с повышенным риском деменции, поэтому важно поддерживать социальные контакты.

Эти привычки не гарантируют защиту от деменции, но могут помочь сохранить когнитивное здоровье.

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