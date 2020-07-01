kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.07.2020

BTC/USD

9172.71

ETH/USD

226.70

LTC/USD

41.68

НБУ 01.07.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье народная медицина Доктор Комаровский дал необычный совет, как пережить летнюю жару
commentss НОВОСТИ Все новости

Доктор Комаровский дал необычный совет, как пережить летнюю жару

Педиатр Евгений Комаровский советует носить мокрый шарф или платок, чтоб было легче переносить жару

сегодня, 04:20
Автор:

Екатерина Белоброва
Доктор Комаровский дал необычный совет, как пережить летнюю жару

С наступлением лета украинцы все чаще пользуются кондиционерами, вентиляторами и много пьют прохладительных напитков. Но иногда полуденный зной становится просто невыносимым, как тогда обмануть свой организм? Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рекомендует обматывать шею шарфом, предварительно смоченным водой. Об этом сообщает сайт Носоти Инфо, ссылаясь на самого Коммаровского.

Так, врач уверяет, что легкая влажная ткань существенно охлаждает рецепторы кожи, которые, в свою очередь, передают соответствующие сигналы мозгу. 

"Предмет одежды способствует тому, чтобы наш организм не перегрелся и у нас не произошел тепловой удар", - отмечает Комаровский. 

Также он добавил, что такой способ безопасен и для детей, поскольку не предусматривает контраста из жаркого воздуха в холодный, и наоборот.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пить алкоголь в жаркий сезон противопоказано,  а значит, надо ограничить употребление спиртных напитков

Минздрав привел статистику и перечень причин, которые подтверждают, что жара и алкоголь несовместимы и нередко приводят даже к смерти. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://newsyou.info/doktor-komarovskij-posovetoval-nosit-v-zharu-mokryj-sharf
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!