Доктор Комаровский дал необычный совет, как пережить летнюю жару

С наступлением лета украинцы все чаще пользуются кондиционерами, вентиляторами и много пьют прохладительных напитков. Но иногда полуденный зной становится просто невыносимым, как тогда обмануть свой организм? Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рекомендует обматывать шею шарфом, предварительно смоченным водой. Об этом сообщает сайт Носоти Инфо, ссылаясь на самого Коммаровского.

Так, врач уверяет, что легкая влажная ткань существенно охлаждает рецепторы кожи, которые, в свою очередь, передают соответствующие сигналы мозгу.

"Предмет одежды способствует тому, чтобы наш организм не перегрелся и у нас не произошел тепловой удар", - отмечает Комаровский.

Также он добавил, что такой способ безопасен и для детей, поскольку не предусматривает контраста из жаркого воздуха в холодный, и наоборот.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пить алкоголь в жаркий сезон противопоказано, а значит, надо ограничить употребление спиртных напитков.

Минздрав привел статистику и перечень причин, которые подтверждают, что жара и алкоголь несовместимы и нередко приводят даже к смерти.

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