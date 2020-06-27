Чем полезен для организма чай из черной смородины

Одной из самых вкусных и полезных ягод является смородина. Она богата на витамины, ценные микроэлементы и антиоксиданты, поэтому часто используется в народной медицине. Чай из черной смородины укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с различными недугами.



Медики рекомендуют употреблять и ягоды, и листья, и даже ветки смородины, потому что они представляют для организма неоцененную пользу. Чай из этой ягоды положительно действует на работу сердечно-сосудистой системы, он укрепляет стенки сосудов и делает их более эластичными. Также напиток полезен людям, у которых есть проблемы с почками и желчным пузырем. Он обладает мочегонным эффектом, поэтому быстро выводит из организма лишнюю жидкость и мелкие камни из почек. Помимо этого, чай из смородины помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Напиток из листьев черной смородины еще используют при воспалениях ротовой полости. Такой чай помогает при болезнях горла, он быстро снимает охриплость. Велика польза этой ягоды и при наличии кожных болезней. Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие травы добавить в чай, чтобы укрепить здоровье.



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