Чем полезен для организма чай из черной смородины

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Светлана Шкурупий
Одной
из самых вкусных и полезных ягод является смородина. Она богата на витамины,
ценные микроэлементы и антиоксиданты, поэтому часто используется в народной
медицине. Чай из черной смородины укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с
различными недугами.
Также
напиток полезен людям, у которых есть проблемы с почками и желчным пузырем. Он
обладает мочегонным эффектом, поэтому быстро выводит из организма лишнюю
жидкость и мелкие камни из почек. Помимо этого, чай из смородины помогает при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта.
Напиток из листьев черной смородины еще используют при воспалениях ротовой полости. Такой чай
помогает при болезнях горла, он быстро снимает охриплость.
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