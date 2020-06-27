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Чем полезен для организма чай из черной смородины

Такой чай оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Чем полезен для организма чай из черной смородины

Одной из самых вкусных и полезных ягод является смородина. Она богата на витамины, ценные микроэлементы и антиоксиданты, поэтому часто используется в народной медицине. Чай из черной смородины укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с различными недугами.

Медики рекомендуют употреблять и ягоды, и листья, и даже ветки смородины, потому что они представляют для организма неоцененную пользу. Чай из этой ягоды положительно действует на работу сердечно-сосудистой системы, он укрепляет стенки сосудов и делает их более эластичными.

Также напиток полезен людям, у которых есть проблемы с почками и желчным пузырем. Он обладает мочегонным эффектом, поэтому быстро выводит из организма лишнюю жидкость и мелкие камни из почек. Помимо этого, чай из смородины помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Напиток из листьев черной смородины еще используют при воспалениях ротовой полости. Такой чай помогает при болезнях горла, он быстро снимает охриплостьВелика польза этой ягоды и при наличии кожных болезней.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие травы добавить в чай, чтобы укрепить здоровье.


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Источник: http://o-chae.com/travyanoy-chay/85-chay-iz-listev-chernoy-smorodiny.html
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