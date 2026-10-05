Врач назвал суперпродукт для снижения артериального давления: достаточно двух порций в неделю

Дешевые консервированные сардины могут быть полезным дополнением к рациону для поддержания здоровья и кровяного давления.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Об этом рассказал доктор Корн Хертер, медицинский директор по услугам и доставке в AXA Health, пишет издание Express.

По словам эксперта, жирную рыбу следует есть дважды в неделю. К ней относятся скумбрия, сардины, свежий тунец и лосось – они являются источником омега-3 жирных кислот.

"Ешьте жирную рыбу дважды в неделю. Такая рыба, как скумбрия, сардины, свежий тунец и лосось, являются отличным источником омега-3 жирных кислот, которые могут помочь защитить ваше сердце от заболеваний", — пояснил доктор Корн Хертер.

Консервированные сардины могут быть одним из самых доступных вариантов. Они стоят относительно недорого и имеют длительный срок хранения.

Эксперт также советует добавлять в рацион цельнозерновые продукты, в частности киноа, а также семена чиа. Среди физических нагрузок он выделяет езду на велосипеде, бег и плавание.

В то же время, доктор Корн Хертер рекомендует сократить потребление соли и насыщенных жиров, а также отказаться от курения. Контроль веса также имеет значение, поскольку избыточный вес может повышать риск сердечных заболеваний.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что высокое артериальное давление часто протекает без явных симптомов, однако может создавать серьезную нагрузку на сердце и сосуды.

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