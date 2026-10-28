Вместо лекарств - крошечный имплант: ученые нашли новый способ бороться с диабетом 2-го типа

Ученые разработали необычный имплант, который может открыть новые возможности для лечения диабета 2-го типа и ожирения. Устройство превращает избыток сахара в крови в глюконат — вещество, которое не представляет опасности для организма. Пока технологию испытали только на лабораторных мышах, но результаты оказались перспективными.

Ученый рассматривает образец в лаборатории. Иллюстративное фото: Pixabay / AhmadArdity

Устройство длиной около 2,5 см запускает химическую реакцию с помощью небольшого количества электроэнергии. Она происходит на специальном электроде с наночастицами золота и платины, встроенном в графитовый материал. Благодаря этому избыток глюкозы превращается в глюконат.

Имплант работает без проводов, а питание и управление осуществляются с помощью обычного смартфона. В сочетании с непрерывным монитором глюкозы система может реагировать на изменения ее уровня и регулировать интенсивность реакции.

Каких результатов достигли ученые

В исследовании, опубликованном в журнале Science 22 октября 2026 года, участвовали лабораторные мыши с диабетом и ожирением. В течение шести недель у животных с имплантом уровень сахара оставался более стабильным, чем у мышей без устройства. Кроме того, они потеряли в среднем 10 % массы тела.

В то же время исследователи подчеркивают, что технология еще нуждается в проверке. Необходимо выяснить, сможет ли имплант эффективно перерабатывать достаточное количество глюкозы в организме человека и будет ли он безопасным при длительном использовании.

Следующий этап — испытания на более крупных животных, а затем и на людях. Ученые не рассматривают устройство как замену здоровому питанию, физической активности или существующим методам лечения.

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