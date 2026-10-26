Весила всего 20 кг перед смертью: что произошло с японской школьницей после 18 дней под стражей

В Японии началось судебное разбирательство по делу о смерти 16-летней девушки, которая умерла через пять месяцев после 18-дневного пребывания под стражей. Ее мать утверждает, что задержание нанесло дочери тяжелую психологическую травму и привело к резкому ухудшению здоровья. Перед смертью девушка весила всего около 20 кг, сообщает CNN.

Полицейская машина в Японии - иллюстрация к делу о смерти 16-летней школьницы после задержания. Фото: Pixabay / Matcha_neko

Девушку, которую в материалах дела называют Руной, задержали в июне 2025 года по подозрению в нападении на постояльца учреждения для людей, нуждающихся в особом уходе. Этим учреждением руководила ее мать. По словам женщины, дочь пыталась остановить взволнованного подопечного, который кусал других, и взяла его за подбородок. Руна отрицала обвинения, а до суда ее дело так и не дошло.

18 дней без встреч с матерью

Во время задержания девушка почти перестала есть. Прокуратура добилась судебного запрета на встречи с матерью, объяснив это опасениями по поводу возможного влияния на доказательства. Женщина рассказала, что узнавала о состоянии дочери через адвоката, но получить записи о ее питании не смогла.

В блокноте, который дали девушке во время пребывания под стражей, она писала, что скучает по домашней еде, объятиям матери и обычным семейным занятиям. В одной из записей Руна умоляла разрешить ей увидеть маму.

По словам матери, накануне освобождения дочь потеряла сознание, и ее доставили в больницу. После выхода из-под стражи девушке диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Ее состояние продолжало ухудшаться, и через пять месяцев она умерла.

Мать требует компенсации

Женщина подала иск против полиции префектуры Хёго, требуя 109 млн иен (около 700 тыс. долларов). Она считает задержание незаконным и настаивает, что правоохранительные органы должны ответить за произошедшее с ее дочерью. Полиция отказалась комментировать подробности дела, которое рассматривается в суде.

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