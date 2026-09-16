Сердце не выдерживает войны: НСЗУ назвала главную болезнь, которая косит украинцев в 2026 году

Хронический стресс, тревога и истощение стали повседневной реальностью для миллионов украинцев. Последствия полномасштабной войны сказываются не только на ментальном состоянии, но проявляются в виде острых и хронических физических соматических заболеваний. Об этом свидетельствует статистика Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по реализации программы "Доступные лекарства" за восемь месяцев 2026 года, полученная в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии".

От чего лечатся украинцы в 2026 году

Согласно данным НСЗУ, за период с января по август 2026 года врачи выписали около 16 миллионов электронных рецептов (15 989 898). Анализ нозологий четко указывает, какие болезни сейчас представляют наибольшую угрозу здоровью нации.

Главным источником медицинского риска в Украине остаются сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, а также их первичная и вторичная профилактика (предотвращение инфарктов и инсультов). По этому направлению врачи выписали 10662323 электронных рецептов. Это составляет более 66%, то есть более двух третей всех выписанных рецептов в стране по программе реимбурсации.

Структура заболеваемости украинцев

В целом, список самых популярных направлений, по которым граждане обращаются через программу "Доступные лекарства" в 2026 году, выглядит так:

1. Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания (включая профилактику инфарктов/инсультов) — 10 662 323 рецепта;

2. Сахарный диабет II типа (таблетированные препараты) – 2 339 164 рецепта;

3. Хронические болезни нижних дыхательных путей (в том числе бронхиальная астма) – 963 762 рецепта;

4. Сахарный диабет (инсулинотерапия) – 864 246 рецептов;

5. Расстройства психики, поведения и эпилепсия – 395 918 рецептов.

Как указывает статистика, высокая доля рецептов на препараты против сахарного диабета (совместно свыше 3,2 млн. рецептов на таблетки и инсулины) подтверждает мировой тренд: стресс является мощным триггером эндокринных нарушений и метаболического синдрома.

Отдельного внимания заслуживает показатель почти 400 тысяч рецептов по направлению расстройств психики, поведения и эпилепсии. Спрос на психофармакологическую поддержку растет, что отражает увеличение нагрузки на нервную систему граждан и постепенное преодоление стигмы по поводу обращения к специалистам по ментальному здоровью.

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