Самое известное обезболивающее может вызвать опасное заболевание: медики забили тревогу

Британские медицинские специалисты призвали внимательнее относиться к употреблению популярного обезболивающего препарата – ибупрофена. По их словам, хотя это средство широко используется для уменьшения боли и воспаления, в некоторых случаях оно может негативно влиять на состояние почек, сообщают британские СМИ со ссылкой на профильные организации, занимающиеся вопросами здоровья почек.

Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что особенно осторожными с такими препаратами должны быть люди, уже принадлежащие к группе повышенного риска. Речь идет, в частности, о пациентах с сахарным диабетом, повышенным АД или другими хроническими заболеваниями, которые могут влиять на работу почек.

Специалисты объясняют, что ибупрофен относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов. В эту категорию также входят напроксен и диклофенак. Такое лекарство помогает уменьшить боль и воспаление, однако при регулярном или неконтролируемом использовании оно способно повышать артериальное давление. Кроме того, эти препараты могут оказывать влияние на состояние кровеносных сосудов внутри почек, что со временем способно привести к ухудшению их функции.

Глава Национальной фармацевтической ассоциации Великобритании Оливье Пикар подчеркнул, что любые медикаменты имеют двойной эффект. С одной стороны, они помогают лечить различные заболевания и облегчают боль, но с другой — могут вызвать нежелательные последствия для организма. По его словам, ибупрофен считается эффективным и, в общем-то, безопасным препаратом, если применять его правильно. В то же время, пациентам важно знать о возможных рисках, особенно если они имеют склонность к заболеваниям почек. В таких случаях врач может посоветовать другие методы лечения или альтернативные лекарственные средства.

Медики также напоминают, что перед регулярным приемом обезболивающих следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы избежать возможных осложнений и сохранить здоровье.

Ранее портал "Комментарии" писал , что на возникновение деменции влияют разные факторы, и некоторые из них человек изменить не может. Речь идет, в частности, о наследственности и возрасте – именно они считаются одними из главных факторов риска. Однако есть и другая сторона: образ жизни, питание и ежедневные привычки.