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Популярные препараты от диабета проверили во время беременности: что показало исследование

Анализ данных более 43 тысяч женщин не выявил связи с большинством опасных осложнений, однако вопросы безопасности остаются

1 октября 2026, 09:45
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Сергій Кречмаровський

Препараты ГПП-1 чаще используют для контроля уровня сахара в крови и снижения веса. Однако данных об их применении до, во время и после беременности пока недостаточно. Новое исследование позволило оценить возможные риски на основе данных более 43 тысяч женщин.

Популярные препараты от диабета проверили во время беременности: что показало исследование

Ученые изучают безопасность препаратов ГПП-1 для женщин во время беременности. Фото: StockSnap / Pixabay

Что показал анализ

Ученые провели систематический обзор и метаанализ семи исследований, изучавших применение препаратов ГПП-1 у женщин с диабетом. Шесть работ оценивали влияние препаратов преимущественно в первом триместре, а точные сроки приема лекарства в некоторых случаях были недостаточно хорошо задокументированы.

Анализ не выявил статистически значимой связи между применением ГПП-1 и преждевременными родами, мертворождением, смертью новорожденных, кесаревым сечением, гипертоническими осложнениями беременности, преэклампсией или рождением ребенка с малым для гестационного возраста весом.

В то же время ранняя потеря беременности до 14-22 недель была на 31% чаще среди женщин, подвергшихся влиянию препаратов. Однако исследователи призывают осторожно относиться к этому результату. В исследовании, на которое пришлось 99% участниц по этому показателю, самопроизвольный выкидыш и умышленное прерывание беременности объединили в один результат. Поэтому установить, чем объясняется разница, невозможно.

Каких данных пока не хватает

Особенно мало информации о применении ГПП-1 во втором и третьем триместрах, после родов и при грудном вскармливании. Авторы отмечают необходимость масштабных исследований, которые помогут оценить долгосрочные последствия для матери, плода и ребенка.

Следовательно, имеющиеся данные не свидетельствуют о повышении риска большинства изученных осложнений, однако их пока недостаточно для окончательной оценки безопасности препаратов ГПП-1 в течение всего репродуктивного периода.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что ученые испытали новую таблетку против диабета и получили неожиданный результат



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