Никто не спасется: ужасный сценарий последствий войны угрожает каждому украинцу

В Украине может возрасти заболеваемость раком из-за загрязнения воздуха и воды после обстрелов. Также может увеличиться количество инфарктов и инсультов. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта всплеск каких болезней будет фиксироваться в Украине до 2030 года.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT называет наиболее угрожающими сердечно-сосудистые заболевания. Речь идет об инфарктах, инсультах и гипертонии. По мнению чат-бота, проблемы могут усугубляться из-за длительного стресса, перебоев с лекарствами, электроэнергией и доступа к медицинской помощи.

Отдельно ChatGPT говорит об онкологии. Среди возможных видов рака он называет рак легких и бронхов, а также в зависимости от характера и продолжительности воздействия токсинов, рак мочевого пузыря и кишечника.

В то же время, модель ИИ предостерегает от категорических прогнозов. Рак имеет длительный латентный период, поэтому называть конкретный всплеск именно до 2030 года он не считает обоснованным.

Также в прогнозе есть хронические болезни легких, аллергические и респираторные проблемы, заболевания почек и печени, а из-за повреждения водной инфраструктуры – отдельные инфекционные болезни.

Чат-бот Gemini делает акцент на сочетании постоянного дыма от пожаров, пыли, тяжелых металлов и химического загрязнения.

Первой, по мнению бота, может пострадать сердечно-сосудистая система. Он прогнозирует рост количества инфарктов и инсультов, связывая это с хроническим стрессом, сиренами и недосыпанием.

Относительно онкологии Gemini называет наиболее массовыми рак легких и дыхательных путей, рак желудка и кишечника, а также рак мочевого пузыря. Модель ИИ связывает риски с канцерогенной пылью, продуктами горения, загрязненной водой и накоплением токсичных соединений.

Чат-бот Grok также ставит во главу угла инфаркты и инсульты. Среди причин он называет мелкие частицы из дыма, которые по его ответу могут повреждать сосуды, а также хронический стресс и перебои с медицинской помощью.

Онкологические последствия Grok ожидает позже. Больше всего он выделяет рак легких, а дальше рак печени и поджелудочной железы. Отдельно упоминается возможный рост меланомы.

Все три чата сходятся на том, что сердечно-сосудистые заболевания — инфаркты и инсульты — могут стать одним из самых заметных последствий войны. Также все говорят об онкологических рисках и заболеваниях органов дыхания.

А вот по конкретным видам рака единодушия нет. ChatGPT называет легкие и бронхи, мочевой пузырь и кишечник; Gemini – легкие и дыхательные пути, желудок, кишечник и мочевой пузырь; Grok – легкие, печень, поджелудочную железу и меланому. При этом ChatGPT отдельно отмечает, что через длительный латентный период рака делать гарантированный прогноз до 2030 года рано.

Напомним: портал "Комментарии" писал о неутешительном прогнозе на зиму.



