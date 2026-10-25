Лекарства от СДВГ могут спасать жизни: ученые обнаружили неожиданную связь

Препараты для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) могут быть связаны со снижением риска преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные почти 150 тысяч человек в Швеции. Результаты исследования опубликовали в журнале JAMA в 2024 году.

Ученые изучают влияние медикаментозного лечения на здоровье и продолжительность жизни. Фото: Pixabay

Что выяснили ученые

В исследовании приняли участие 148 578 человек в возрасте от 6 до 64 лет, которым диагностировали СДВГ в период с 2007 по 2018 год. Ученые сравнили показатели смертности среди тех, кто начал принимать соответствующие препараты в течение трех месяцев после постановки диагноза, и тех, кто не приступил к лечению.

В течение двух лет начало медикаментозной терапии было связано со снижением относительного риска смерти от всех причин на 21%. Риск смерти от неестественных причин, в том числе несчастных случаев и случайных отравлений, был ниже на 25%.

Почему лечение может иметь значение

Исследователи предполагают, что препараты могут облегчать основные симптомы СДВГ, улучшать контроль над импульсами и помогать принимать более взвешенные решения. Это потенциально снижает вероятность опасных ситуаций.

В то же время исследование выявило статистическую связь, но не доказало, что именно препараты приводят к снижению смертности. Результаты не означают, что лечение одинаково влияет на каждого человека.

Полученные результаты подчеркивают важность своевременной диагностики СДВГ и подбора соответствующего лечения под наблюдением врача. В то же время для окончательного подтверждения влияния медикаментов на продолжительность жизни необходимы дальнейшие исследования.

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