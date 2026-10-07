logo

BTC/USD

83382

ETH/USD

2569.28

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение 40 пациентов заразились из-за воды в больнице: ученые раскрыли шокирующую причину
commentss НОВОСТИ Все новости

40 пациентов заразились из-за воды в больнице: ученые раскрыли шокирующую причину

Опасная бактерия могла годами оставаться незамеченной

7 октября 2026, 21:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Вода, которую пациенты и персонал больницы воспринимают как обычную часть обыденной жизни, может стать источником серьезной опасности. Именно это обнаружили исследователи, расследовавшие вспышку инфекции в медицинском учреждении. За шесть лет там зафиксировали 40 случаев заражения, связанных с водоснабжением.

40 пациентов заразились из-за воды в больнице: ученые раскрыли шокирующую причину

Питьевая вода как иллюстрация к исследованию случаев заражения пациентов через больничную систему водоснабжения. Фото: Ralf1403 / Pixabay

Опасный источник был рядом

Речь идет о бактерии Mycobacterium abscessus — микроорганизме, который может вызывать тяжелые инфекции, особенно у людей с серьезными проблемами со здоровьем или ослабленной иммунной системой. Исследователи проследили случаи заболевания и пришли к выводу, что источником заражения могла быть система водоснабжения больницы.

Наибольшее беспокойство вызвала продолжительность проблемы. Случаи появлялись в течение шести лет, а генетический анализ помог увязать бактерии, найденные у пациентов, с микроорганизмами из водной системы медицинского учреждения.

Исследователи установили связь

По данным исследования, инфекции могли передаваться разными путями, в частности при контакте с водой или образовании водного аэрозоля. Это особенно важно для больниц, где находятся пациенты с повышенным риском тяжелого течения инфекций.

Ученые отмечают, что Mycobacterium abscessus способна образовывать биопленки и выживать в водных системах, что затрудняет ее обнаружение и уничтожение. Именно поэтому обычный контроль качества воды не всегда гарантирует отсутствие такого возбудителя.

Вспышка имела серьезные последствия: два случая смерти были связаны с инфекцией. В то же время третью смерть, которую рассматривали во время расследования, исследователи с этой вспышкой не связали.

Ученые отмечают, что результаты показывают важность контроля больничных водных систем. Для медицинских учреждений это может быть критически важным, ведь скрытый источник инфекции может оставаться активным годами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, о болезнях которые все чаще поражают поколение Z



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sciencealert.com/40-patients-were-infected-by-a-hospitals-water-supply-over-6-years
Теги:

Новости

Все новости