40 пациентов заразились из-за воды в больнице: ученые раскрыли шокирующую причину

Вода, которую пациенты и персонал больницы воспринимают как обычную часть обыденной жизни, может стать источником серьезной опасности. Именно это обнаружили исследователи, расследовавшие вспышку инфекции в медицинском учреждении. За шесть лет там зафиксировали 40 случаев заражения, связанных с водоснабжением.

Питьевая вода как иллюстрация к исследованию случаев заражения пациентов через больничную систему водоснабжения. Фото: Ralf1403 / Pixabay

Опасный источник был рядом

Речь идет о бактерии Mycobacterium abscessus — микроорганизме, который может вызывать тяжелые инфекции, особенно у людей с серьезными проблемами со здоровьем или ослабленной иммунной системой. Исследователи проследили случаи заболевания и пришли к выводу, что источником заражения могла быть система водоснабжения больницы.

Наибольшее беспокойство вызвала продолжительность проблемы. Случаи появлялись в течение шести лет, а генетический анализ помог увязать бактерии, найденные у пациентов, с микроорганизмами из водной системы медицинского учреждения.

Исследователи установили связь

По данным исследования, инфекции могли передаваться разными путями, в частности при контакте с водой или образовании водного аэрозоля. Это особенно важно для больниц, где находятся пациенты с повышенным риском тяжелого течения инфекций.

Ученые отмечают, что Mycobacterium abscessus способна образовывать биопленки и выживать в водных системах, что затрудняет ее обнаружение и уничтожение. Именно поэтому обычный контроль качества воды не всегда гарантирует отсутствие такого возбудителя.

Вспышка имела серьезные последствия: два случая смерти были связаны с инфекцией. В то же время третью смерть, которую рассматривали во время расследования, исследователи с этой вспышкой не связали.

Ученые отмечают, что результаты показывают важность контроля больничных водных систем. Для медицинских учреждений это может быть критически важным, ведь скрытый источник инфекции может оставаться активным годами.

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