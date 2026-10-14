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Худеют, но сталкиваются с неприятным сюрпризом: какой побочный эффект обнаружили у препаратов GLP-1

Исследования выявили необычные жалобы среди пользователей популярных средств для снижения веса, но прямая связь с лекарством еще не доказана

14 октября 2026, 14:11
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Сергій Кречмаровський

Препараты GLP-1, которые используют для лечения диабета 2-го типа и контроля веса, помогают многим худеть. Однако новые предварительные исследования указывают на возможные проблемы, о которых говорят реже: выпадение волос и отслоение ногтей. В то же время ученые пока не доказали, что именно лекарство влечет за собой эти изменения.

Худеют, но сталкиваются с неприятным сюрпризом: какой побочный эффект обнаружили у препаратов GLP-1

Популярные препараты для похудения могут сопровождаться неожиданными побочными эффектами. Фото: jorono / Pixabay

Что обнаружили исследователи

По данным международного исследования, люди, принимавшие препараты типа Ozempic и Wegovy, примерно в четыре раза чаще сообщали об отслоении ногтей, чем те, кто не пользовался такими средствами. О проблеме заявили 39% участников, принимавших GLP-1, по сравнению с 9% в контрольной группе. Около двух третей пользователей также сообщили по крайней мере об одном нарушении состояния ногтей, в частности об изменении их цвета.

Отдельное исследование с участием той же группы выявило жалобы на необычное выпадение волос. Приблизительно половина участников, принимавших препараты GLP-1, сообщала о такой проблеме, иногда вместе с покраснением и зудом кожи головы.

Виноваты ли в этом препараты

Исследователи предполагают, что изменения могут быть связаны с быстрым похудением и нагрузкой, которую испытывает организм. Однако результаты пока свидетельствуют только о связи, а не доказывают прямую причинно-следственную зависимость. Исследования опирались на сообщения самих участников, а около половины людей в исследовании ногтей имели соответствующие проблемы еще до наблюдений.

Это не означает, что такие побочные эффекты возникнут у каждого принимающего лекарства. Если во время лечения заметно значительное выпадение волос или отслоение ногтей, следует обратиться к врачу и обсудить симптомы, не меняя назначения самостоятельно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что миллионы людей могут иметь этот тип диабета: почему его годами не признавали



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Источник: https://www.vice.com/en/article/theres-a-new-glp-1-side-effect-and-its-pretty-gross/
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