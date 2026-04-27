Громкий храп приводит к страшному заболеванию: шокирующее открытие

Громкий и прерывистый храп, сопровождающийся ощущением удушья или короткими паузами в дыхании во время сна, может указывать на развитие апноэ — серьезного нарушения, несущего угрозу здоровью. Такое состояние связано с повышенным риском инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и даже нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера.

Специалисты объясняют, что при апноэ происходит расслабление мышц глотки, из-за чего частично или полностью перекрываются дыхательные пути. В результате организм регулярно недополучает кислород, что создает дополнительную нагрузку на сердце и другие системы. Медики отмечают: если раньше недосыпание часто воспринималось как норма, то сейчас все больше внимания уделяется качеству сна. В частности, интенсивный храп уже не считают безвредным явлением, а рассматривают как возможный сигнал опасных нарушений.

Одной из проблем является то, что симптомы апноэ часто остаются незамеченными. Люди склонны объяснять постоянную усталость, снижение концентрации или проблемы с памятью возрастными изменениями или стрессом. Особенно сложно диагностировать это расстройство у женщин, поскольку оно может маскироваться под бессонницу или депрессивные состояния.

К группе повышенного риска относятся мужчины, люди постарше, а также те, кто имеет избыточный вес, курит или злоупотребляет алкоголем. У женщин дополнительным фактором может являться период менопаузы. Нелеченное апноэ представляет опасность не только для здоровья, но и для безопасности: из-за сонливости днем значительно возрастает вероятность аварий на дорогах.

Для своевременного выявления проблемы врачи советуют обращать внимание на поведение человека во время сна — в частности на остановки дыхания или резкие пробуждения. Среди методов лечения применяются специальные аппараты для поддержания дыхания, стоматологические конструкции или, в сложных случаях, хирургические решения.

Медики подчеркивают, что полноценный сон является базой для общего здоровья, а игнорирование его нарушений может иметь серьезные последствия.

