Этот скрытый симптом появляется за 15 лет до развития деменции: на что обратить внимание

Первые изменения, связанные с развитием деменции, могут начинаться за 10-15 лет до официального диагноза.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Такое мнение высказала врач Аннет Босворт, известная как доктор Боз, во время подкаста Стивена Бартлетта, пишет издание Mirror. По словам медика, речь идет прежде всего не о забывчивости или проблемах с мышлением, а о метаболических изменениях. Таким признаком она назвала хронически повышенный уровень инсулина и инсулинорезистентность.

Босворт связывает эти процессы с нарушением работы мозга задолго до появления очевидных когнитивных симптомов. Она утверждает, что проблемы с памятью могут стать заметны уже тогда, когда патологический процесс длится годами.

"Они приходят в клинику и уже начинают говорить: "Я ехала на днях и заблудилась". И когда я слышу это, мы опаздываем на 15 лет", — объяснила доктор Аннет Босворт.

Именно такие изменения в повседневной жизни как внезапная дезориентация во время привычного маршрута она считает тревожным сигналом. Но это не значит, что каждый подобный эпизод свидетельствует о деменции.

Исследования показывают связь между метаболическим здоровьем и риском когнитивных нарушений. В частности, диабет второго типа и инсулинорезистентность связаны с повышенным деменционным риском. В то же время, это именно факторы риска, а не гарантированный признак будущего заболевания.

Есть и другие данные о том, что изменения могут быть заметны задолго до установления диагноза. Например, исследование, опубликованное в 2026 году, выявило связь между ранним началом деменции и снижением производительности труда до 15 лет перед диагнозом. При этом авторы особо подчеркнули: исследование показало связь, но не доказало причинно-следственный механизм.

Поэтому врачи советуют не ожидать серьезных проблем с памятью, чтобы заняться здоровьем. Контроль сахара в крови, АД, веса, физическая активность и сбалансированное питание относятся к факторам, которые могут помогать снижать риск деменции.

Напомним: портал "Комментарии" писал о неожиданном симптоме деменции.



