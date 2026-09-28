Эти простые ежедневные привычки повышают артериальное давление: кто в группе риска

Высокое давление часто протекает без заметных симптомов. В то же время, некоторые привычные вещи могут постепенно увеличивать риск проблем с сердцем и сосудами.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

По данным NHS, в редких случаях могут появляться головные боли, ухудшение зрения или боль в груди. Но единственный способ узнать о гипертонии – проверить артериальное давление, пишет издание Express.

Специалисты назвали семь обыденных привычек и факторов, которые могут способствовать его повышению.

1. Чрезмерное количество соли.

NHS советует взрослым потреблять не более 6 г соли в день – примерно одну ровную чайную ложку. Причем речь идет не только о соли, которую люди добавляют самостоятельно. Значительное ее количество уже содержится в продуктах.

Британский фонд сердца среди таких продуктов называет сыр, хлопья для завтрака, консервированные супы, хлеб, выпечку, пиццу, обработанное мясо и соусы.

2. Плохой сон.

По данным Blood Pressure UK, проблемы со сном связывают с повышенным давлением. В частности, речь идет о сне менее пяти часов, бессоннице и прерванном сне.

3. Курение.

NHS отмечает, что сигареты временно повышают артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Со временем химические вещества табака могут способствовать укупорке артерий и ухудшению кровообращения.

4. Чрезмерное употребление алкоголя.

NHS советует для снижения давления "не употребляйте слишком много алкоголя – избегайте употребления более 14 алкогольных единиц в неделю на регулярной основе". Британский фонд сердца предупреждает, что этот фактор риска часто недооценивается.

5. Избыток добавленного сахара.

Сахар содержится не только в сладостях и напитках. Его можно найти также в хлебе, соусах, хлопьях, йогуртах, кетчупе и заправках для салатов. В исследовании BMC Medicine за 2023 год большее количество добавленного сахара было связано с более высоким риском сердечных заболеваний и инсульта.

6. Длительный стресс.

NHS отмечает, что постоянное чувство стресса может увеличивать риск высокого давления. Дополнительно люди могут начать чаще курить, употреблять алкоголь или переедать, что также влияет на здоровье.

7. Низкая физическая активность.

Нехватку движения связывают с более высоким риском гипертонии. По приведенным данным, у неактивных людей этот риск может быть на 30–50% выше по сравнению с активными.

Врачи предупреждают, что высокое давление может повышать риск сердечного приступа, заболеваний почек и инсульта. Проверить его можно только путем измерения артериального давления.

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