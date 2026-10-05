Эти болезни все чаще поражают поколение Z: врачи объясняют тревожную тенденцию

Медики обращают внимание на проблемы со здоровьем, которые, по их наблюдениям, все чаще возникают у представителей поколения Z. Среди них как относительно распространенные состояния, так и серьезные заболевания, которые обычно связывают с гораздо более старшим возрастом.

Медицинские проблемы, о которых рассказывают специалисты, все чаще касаются молодых людей. Фото: kaboompics / pixabay

BuzzFeed собрал рассказы людей, назвавших себя врачами, медсестрами и другими медицинскими работниками. Они рассказали, какие изменения отмечают в своей практике. В то же время издание отмечает, что профессиональный статус и квалификацию участников не проверяли.

Одной из проблем называют синдром сухого глаза. По словам медиков, с ним все чаще сталкиваются молодые люди. Среди возможных причин – длительное пользование смартфонами, планшетами и компьютерами, из-за чего человек реже моргает.

Также медработники рассказывают об увеличении количества случаев аутоиммунных и кожных заболеваний у молодых женщин. Среди других проблем упоминают камни в почках. Один из участников предполагает, что их появлению может способствовать чрезмерное употребление энергетиков, хотя признает, что точная причина ему неизвестна.

Врачи скорой помощи обращают внимание на молодых пациентов с ожирением, диабетом, расстройствами поведения и зависимостями. Отдельно упоминаются случаи сердечной недостаточности у людей в возрасте около 20 лет, связанные с употреблением метамфетамина.

Среди распространенных проблем называют тревожные расстройства и синдром раздраженного кишечника. По мнению некоторых медиков, постоянный стресс может негативно влиять на здоровье молодых людей. Также упоминаются аутоиммунные заболевания, инфекции мочевыводящих путей и проблемы, связанные с употреблением кетамина.

Отдельную обеспокоенность вызывает зависимость от вейпов. Медики связывают регулярное употребление никотина с тревожностью и другими проблемами. Также они рассказывают о случаях рака кишечника на поздних стадиях у пациентов младше 30 лет.

Современный образ жизни, по словам специалистов, может быть связан и с болями в шее и спине, нарушениями сна, тревожностью и проблемами с позвоночником. Среди других наблюдений – нарколепсия, ревматоидный артрит, другие аутоиммунные заболевания, синдром гиперемезиса, связанный с каннабисом, а также инфекции, передающиеся половым путем.

В то же время важно отметить: приведенные истории являются личными наблюдениями медицинских работников, а не результатами масштабного научного исследования. Поэтому они не доказывают, что все перечисленные заболевания действительно стали широко распространены именно среди поколения Z.

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