Эта привычка может помочь мозгу: что ученые выяснили о музыке и деменции

Музыка может быть не только развлечением, но и своеобразной тренировкой для мозга. Исследование австралийских ученых показало, что у пожилых людей, которые регулярно слушали музыку или играли на музыкальных инструментах, риск развития деменции был ниже.

Музыка может быть не только развлечением, но и полезным занятием для мозга. Фото: TBIT / Pixabay

Музыка и здоровье мозга

Ученые из Университета Монаша проанализировали данные более 10 800 человек старше 70 лет. Участники, слушавшие музыку большинство дней, имели на 39% более низкую вероятность развития деменции по сравнению с теми, кто делал это редко или вообще не слушал музыку.

У регулярно слушавших музыку также на 17% реже фиксировали когнитивные нарушения. Кроме того, у них были выше общие показатели когнитивных функций и лучше эпизодическая память — способность вспоминать конкретные события и ситуации.

Исследователи отдельно изучили людей, которые самостоятельно занимались музыкой. Игра на инструменте, включая пение, была связана со снижением риска деменции на 35%. У тех, кто одновременно регулярно слушал и исполнял музыку, показатель был на 33% ниже.

Почему музыка может помогать

Ученые предполагают, что музыка одновременно задействует несколько участков мозга. Предыдущие исследования также связывали музыкальные занятия с обработкой информации, памятью, языковыми навыками и координацией.

Дополнительную роль может играть общение с другими людьми. Совместное исполнение музыки или участие в музыкальных мероприятиях часто связано с социальной активностью, которая также считается важной для здоровья мозга.

В то же время исследование не доказывает, что музыка непосредственно предотвращает деменцию. Ученые пока не установили, какие именно жанры могут быть самыми полезными, а также распространяется ли обнаруженная связь на людей младше 70 лет.

Поэтому музыку можно рассматривать как доступное занятие, которое доставляет удовольствие и одновременно может быть связано с поддержанием когнитивного здоровья в пожилом возрасте.

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