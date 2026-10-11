До 25 миллионов человек могут иметь этот тип диабета: почему его годами не признавали

Пятый тип диабета десятилетиями оставался предметом научных споров. Его связывают с длительным дефицитом питательных веществ, а количество людей с этим заболеванием в мире может достигать 25 миллионов. Почему эта форма диабета так долго не признавалась отдельным заболеванием и что о ней известно сегодня?

Новый тип диабета, связанный с длительным недоеданием и недостатком питательных веществ, может затрагивать миллионы людей. Фото: AS_Photography / Pixabay

Почему пятый тип диабета долго не признавали

Об этой форме заболевания сообщили еще в 1955 году на Ямайке. В 1980-х годах ее признавала Всемирная организация здравоохранения, однако впоследствии возникли споры по критериям диагностики. В 1999 году ВОЗ исключила этот тип из классификации из-за отсутствия убедительных доказательств.

Ситуация начала изменяться после новых исследований. В 2025 году Международная диабетическая федерация официально признала пятый тип диабета и создала специальную рабочую группу. Ее задача – разработать критерии диагностики, рекомендации по лечению и расширить исследования болезни.

Как недоедание связано с диабетом

В отличие от второго типа диабета, часто сопровождающегося пониженной чувствительностью организма к инсулину, пятый тип связывают с недостаточной выработкой этого гормона. Считается, что длительный дефицит питательных веществ может нарушать развитие поджелудочной железы и способность регулировать уровень глюкозы в крови.

Заболевание особенно актуально для регионов Азии и Африки, где часть населения сталкивается с нехваткой пищи. В то же время точная распространенность этой формы диабета остается неизвестной, а ученые продолжают изучать ее механизмы.

Правильная диагностика имеет особое значение для выбора лечения. Подходы, применяемые при других формах диабета, могут не подходить всем пациентам с пятым типом. В частности, чрезмерное введение инсулина способно вызвать опасное снижение уровня сахара в крови. Поэтому исследователи стремятся разработать отдельные рекомендации для таких пациентов.

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