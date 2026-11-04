Диетолог назвала 4 группы продуктов от высокого давления: один из советов удивит каждого

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Кречмаровская Наталия
Высокое артериальное давление или гипертония часто не имеет заметных симптомов, но может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности инфаркту и инсульту. Именно поэтому важно контролировать это состояние и не пренебрегать рекомендациями врачей.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
Как объясняет Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), человек может даже не подозревать о гипертонии, ведь обычно не сопровождается очевидными симптомами. Наряду с медицинским лечением, регулярной физической активностью и контролем веса значение имеет и ежедневный рацион, пишет Еxpress.
Старшая диетология Британского фонда сердца (BHF) Виктория Тейлор обратила внимание на диету DASH – систему питания, разработанную для контроля высокого давления. Она предполагает четыре основных группы продуктов.
Одной из важных составляющих рациона должны быть фрукты и овощи. По словам Виктории Тейлор, исследования показывают, что свекольный сок может помогать снижать артериальное давление благодаря высокому содержанию нитратов.
После попадания в организм нитраты преобразуются в оксид азота. Он способствует расширению кровеносных сосудов, что может помочь контролировать давление.
Впрочем, свеклой выбор не ограничивается. Диетолог также обратила внимание на сельдерей, капусту кале, клубнику и бананы – эти продукты тоже содержат нитраты.
Кроме того, фрукты и овощи снабжают организм калием, который также важен для людей с гипертонией. В то же время специалист советует получать его прежде всего из еды, а не из добавок.
По ее словам, добавки калия следует принимать только по назначению врача.
Диетолог также напомнила рекомендацию NHS – пытаться съедать по меньшей мере пять порций фруктов и овощей ежедневно.
Еще одна немаловажная часть диеты DASH – продукты с постным белком. Они помогают дольше ощущать сытость и содержат меньше калорий, чем более жирные альтернативы. Это может быть полезным для контроля веса, который в свою очередь помогает снижать артериальное давление.
Виктория Тейлор советует выбирать индейку, курицу, рыбу, яйца и бобовые. А красное и обработанное мясо следует ограничивать.
Диетолог также рекомендует заменить рафинированные крахмалистые углеводы цельнозерновыми продуктами. Среди вариантов, которые она назвала – коричневый рис, цельнозерновой хлеб и овсянка.
Такие продукты содержат больше питательных веществ и клетчатки, которая важна для здоровья сердца. Кроме того, клетчатка может способствовать контролю веса.
Четвертая группа – молочные продукты с низким содержанием жира. По словам Виктории Тейлор, они могут быть полезны для контроля артериального давления как часть сбалансированного питания.
В то же время в материале отмечается: изменения в питании не заменяют медицинское лечение. Перед добавлением новых продуктов в рацион следует учитывать возможные аллергические реакции, а относительно лечения гипертонии необходимо проконсультироваться с врачом.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как снизить высокое давление без лекарств.