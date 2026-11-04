Диетолог назвала 4 группы продуктов от высокого давления: один из советов удивит каждого

Высокое артериальное давление или гипертония часто не имеет заметных симптомов, но может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности инфаркту и инсульту. Именно поэтому важно контролировать это состояние и не пренебрегать рекомендациями врачей.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Как объясняет Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), человек может даже не подозревать о гипертонии, ведь обычно не сопровождается очевидными симптомами. Наряду с медицинским лечением, регулярной физической активностью и контролем веса значение имеет и ежедневный рацион, пишет Еxpress.

Старшая диетология Британского фонда сердца (BHF) Виктория Тейлор обратила внимание на диету DASH – систему питания, разработанную для контроля высокого давления. Она предполагает четыре основных группы продуктов.

1. Фрукты и овощи: свекла, сельдерей, капуста кале и бананы

Одной из важных составляющих рациона должны быть фрукты и овощи. По словам Виктории Тейлор, исследования показывают, что свекольный сок может помогать снижать артериальное давление благодаря высокому содержанию нитратов.

После попадания в организм нитраты преобразуются в оксид азота. Он способствует расширению кровеносных сосудов, что может помочь контролировать давление.

Впрочем, свеклой выбор не ограничивается. Диетолог также обратила внимание на сельдерей, капусту кале, клубнику и бананы – эти продукты тоже содержат нитраты.

Кроме того, фрукты и овощи снабжают организм калием, который также важен для людей с гипертонией. В то же время специалист советует получать его прежде всего из еды, а не из добавок.

"Чрезмерное количество калия в рационе может быть вредным, особенно для тех, кто испытывает проблемы с почками и принимает определенные лекарства от потери воды", — пояснила Тейлор.

По ее словам, добавки калия следует принимать только по назначению врача.

Диетолог также напомнила рекомендацию NHS – пытаться съедать по меньшей мере пять порций фруктов и овощей ежедневно.

2. Постный белок: курица, индейка, рыба, яйца и бобовые

Еще одна немаловажная часть диеты DASH – продукты с постным белком. Они помогают дольше ощущать сытость и содержат меньше калорий, чем более жирные альтернативы. Это может быть полезным для контроля веса, который в свою очередь помогает снижать артериальное давление.

Виктория Тейлор советует выбирать индейку, курицу, рыбу, яйца и бобовые. А красное и обработанное мясо следует ограничивать.

3. Цельнозерновые продукты: коричневый рис, овсянка и хлеб

Диетолог также рекомендует заменить рафинированные крахмалистые углеводы цельнозерновыми продуктами. Среди вариантов, которые она назвала – коричневый рис, цельнозерновой хлеб и овсянка.

Такие продукты содержат больше питательных веществ и клетчатки, которая важна для здоровья сердца. Кроме того, клетчатка может способствовать контролю веса.

4. Молочные продукты с низким содержанием жира

Четвертая группа – молочные продукты с низким содержанием жира. По словам Виктории Тейлор, они могут быть полезны для контроля артериального давления как часть сбалансированного питания.

"Эти продукты содержат сложную комбинацию питательных веществ, включая кальций, связанный со снижением кровяного давления", — пояснила диетология.

В то же время в материале отмечается: изменения в питании не заменяют медицинское лечение. Перед добавлением новых продуктов в рацион следует учитывать возможные аллергические реакции, а относительно лечения гипертонии необходимо проконсультироваться с врачом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как снизить высокое давление без лекарств.



