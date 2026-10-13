Дешевые лекарства от глистов против рака легких: ученые обнаружили неожиданный эффект

Недорогой препарат против паразитов может помочь бороться с раком легких, который перестал реагировать на лекарства. Исследователи обнаружили, что сочетание двух препаратов уменьшало жизнеспособность устойчивых к лечению раковых клеток и замедляло рост опухолей у мышей. В то же время результаты пока не доказывают эффективности такого подхода для людей.

Ученые исследуют, может ли сочетание препаратов помочь в борьбе с раком легких, устойчивым к лечению. Фото: Pexels

Как действуют два препарата

В исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, ученые объединили гефитиниб – препарат для таргетной терапии рака – с мебендазолом, который применяют против паразитических червей.

Гефитиниб блокирует сигналы, стимулирующие размножение определенных раковых клеток. Однако со временем опухоль может выработать стойкость к лечению. Мебендазол оказывает влияние на внутренние структуры клеток, необходимые для их деления. Ученые предположили, что одновременное действие двух средств создаст дополнительную нагрузку на раковые клетки.

Что показали эксперименты

В лабораторных опытах комбинация препаратов снизила жизнеспособность устойчивых к гефитинибу клеток примерно до 38% от уровня контрольной группы. Для сравнения: при использовании только гефитиниба этот показатель составил около 93%.

Затем исследователи проверили подход на мышах с опухолями, сформированными из человеческих раковых клеток. В группе без лечения опухолям требовалось в среднем 6,2 дня, чтобы удвоиться в размере. При сочетании двух препаратов этот период вырос до 25 дней.

Поможет ли это людям

Несмотря на обнадеживающие результаты, опухоли полностью не исчезли. Ученым еще предстоит проверить безопасность комбинации, эффективные дозы и ее действие на другие виды опухолей. Также важно выяснить, сможет ли мебендазол помочь при устойчивости к более новым противоопухолевым препаратам.

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