logo

BTC/USD

83524

ETH/USD

2511.09

USD/UAH

44.96

EUR/UAH

50.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Дешевые лекарства от глистов против рака легких: ученые обнаружили неожиданный эффект
commentss НОВОСТИ Все новости

Дешевые лекарства от глистов против рака легких: ученые обнаружили неожиданный эффект

Сочетание двух препаратов замедлило рост опухолей у мышей, даже когда раковые клетки стали устойчивы к лечению

13 октября 2026, 12:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Недорогой препарат против паразитов может помочь бороться с раком легких, который перестал реагировать на лекарства. Исследователи обнаружили, что сочетание двух препаратов уменьшало жизнеспособность устойчивых к лечению раковых клеток и замедляло рост опухолей у мышей. В то же время результаты пока не доказывают эффективности такого подхода для людей.

Дешевые лекарства от глистов против рака легких: ученые обнаружили неожиданный эффект

Ученые исследуют, может ли сочетание препаратов помочь в борьбе с раком легких, устойчивым к лечению. Фото: Pexels

Как действуют два препарата

В исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, ученые объединили гефитиниб – препарат для таргетной терапии рака – с мебендазолом, который применяют против паразитических червей.

Гефитиниб блокирует сигналы, стимулирующие размножение определенных раковых клеток. Однако со временем опухоль может выработать стойкость к лечению. Мебендазол оказывает влияние на внутренние структуры клеток, необходимые для их деления. Ученые предположили, что одновременное действие двух средств создаст дополнительную нагрузку на раковые клетки.

Что показали эксперименты

В лабораторных опытах комбинация препаратов снизила жизнеспособность устойчивых к гефитинибу клеток примерно до 38% от уровня контрольной группы. Для сравнения: при использовании только гефитиниба этот показатель составил около 93%.

Затем исследователи проверили подход на мышах с опухолями, сформированными из человеческих раковых клеток. В группе без лечения опухолям требовалось в среднем 6,2 дня, чтобы удвоиться в размере. При сочетании двух препаратов этот период вырос до 25 дней.

Поможет ли это людям

Несмотря на обнадеживающие результаты, опухоли полностью не исчезли. Ученым еще предстоит проверить безопасность комбинации, эффективные дозы и ее действие на другие виды опухолей. Также важно выяснить, сможет ли мебендазол помочь при устойчивости к более новым противоопухолевым препаратам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что аспирин может снизить риск деменции на 70%: учёные обнаружили важный нюанс



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sciencealert.com/a-cheap-deworming-pill-could-help-beat-drug-resistant-lung-cancer
Теги:

Новости

Все новости