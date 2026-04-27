Давление подскочит через несколько секунд: эти продукты категорически нельзя есть на ночь

Медицинские специалисты составили перечень продуктов, которые могут вызвать повышение АД в ночное время, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют ограничить или полностью исключить их из вечернего рациона.

Фото: из открытых источников

В частности, не рекомендуется употреблять перед сном продукты с высоким содержанием соли и консервантов. К таковым относятся соленая рыба, особенно в масле, мясные консервы типа тушкованки, готовые супы и соусы промышленного производства, а также консервированные овощи. Подобная пища способствует задержке жидкости в организме, что создает дополнительную нагрузку на сосудистую систему и может провоцировать колебания давления.

Особое внимание врачи обращают на сладкие напитки. Газировка с сахаром, энергетики, сладкие кофейные напитки и разнообразные коктейли вызывают резкие изменения уровня глюкозы в крови: сначала происходит ее стремительное повышение, а впоследствии — резкий спад. Такие колебания могут сопровождаться головными болями, слабостью, усталостью и в долгосрочной перспективе повышают риск развития гипертонии.

Медики предостерегают, что систематическое употребление подобных продуктов в вечернее время может приводить к нестабильности АД, а в отдельных случаях даже провоцировать гипертонические кризы. Избыток соли, в свою очередь, способствует появлению отеков, ухудшает функцию почек и задерживает излишнюю жидкость в организме.

Специалисты напоминают, что нормальным считается АД примерно на уровне 120/80 мм рт. ст., хотя индивидуальные показатели могут несколько отличаться в зависимости от состояния здоровья.

Также ранее отмечалось, что поддержание стабильного давления ниже этого уровня существенно снижает риск сердечного приступа, инсульта и других опасных осложнений сердечно-сосудистой системы.

