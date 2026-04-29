Что будет с вашим давлением, если каждый день употреблять ложку оливкового масла: неоднозначный ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Что будет с вашим давлением, если каждый день употреблять ложку оливкового масла: неоднозначный ответ

Следует отдавать себе отчет, что не все виды масла имеют одинаковую пользу.

29 апреля 2026, 09:15
Клименко Елена

Регулярное добавление в рацион одной столовой ложки оливкового масла первого холодного отжима может положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы и способствовать постепенному снижению АД. Как отмечают специалисты, польза этого продукта объясняется сочетанием полезных жиров и биологически активных веществ.

Основную роль играют мононенасыщенные жиры, помогающие уменьшить уровень "плохого" холестерина, тем самым облегчая работу сосудов и сердца. Кроме того, оливковое масло богато полифенолами — природными антиоксидантами, которые снижают воспалительные процессы и защищают организм от окислительного стресса.

В то же время важно выбирать именно качественный продукт. Наибольшую пользу приносит масло категории Extra Virgin, получаемое без термической обработки и использования химических веществ. Такой способ производства позволяет сберечь максимум полезных компонентов. В отличие от рафинированных вариантов она способствует улучшению функции эндотелия — внутреннего слоя сосудов, отвечающего за их эластичность.

Эксперты отмечают, что мгновенного эффекта ждать не стоит. Снижение показателей давления обычно наблюдается только при регулярном применении в течение нескольких недель. Кроме того, продукт помогает дольше ощущать сытость и положительно влияет на пищеварение.

Чтобы получить максимальную пользу, следует обращать внимание на качество упаковки – лучше всего подходит темное стекло, защищающее масло от света. Также лучше проверять дату производства. Употреблять ее можно как заправку в салаты, добавлять в готовые блюда или использовать в качестве более полезной альтернативы животным жирам.

"Комментарии" уже писали , что разные сорта яблок отличаются не только вкусовыми качествами, но и питательным составом, влиянием на метаболизм и способностью поддерживать работу сердечно-сосудистой системы.



