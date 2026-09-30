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Без уколов: ученые опробовали новую таблетку против диабета и получили неожиданный результат

Тестируемый препарат принимали один раз в день, а его действие проверяли по сравнению с плацебо

30 сентября 2026, 09:35
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Сергій Кречмаровський

Лечение диабета 2-го типа может получить еще один вариант в виде таблетки, принимаемой один раз в день. В новом исследовании ученые проверили препарат сафиглипрон, который относится к классу агонистов рецепторов GLP-1. Результаты испытаний опубликованы 29 сентября в журнале Nature Medicine.

Без уколов: ученые опробовали новую таблетку против диабета и получили неожиданный результат

Контроль уровня глюкозы в крови во время лечения диабета. Фото: Towfiqu barbhuiya / Pexels

Что показала новая таблетка

В исследовании приняли участие 284 взрослых с диабетом 2-го типа, которые в начале испытания контролировали заболевание с помощью диеты и физических упражнений без сахароснижающих препаратов. Участников разделили на четыре группы: три получали разные дозировки сафиглипрона, а четвертая – плацебо.

Через 32 недели уровень гликированного гемоглобина HbA1c в группах препарата оказался значительно ниже, чем у участников, получавших плацебо. Разница составляла от 1,20 до 1,45 процентного пункта в зависимости от дозировки. При высокой дозе HbA1c снизился на 1,63% от начального уровня против 0,18% в группе плацебо.

Таблетку не нужно принимать натощак

Одной из особенностей сафиглипрона является способ приема. Препарат принимали один раз в сутки, причем исследователи не устанавливали ограничений по времени приема или еды.

Участники также немного теряли вес: при максимальной дозе снижение массы тела за 32 недели составило около 4,8%. В то же время основной целью исследования был контроль уровня сахара в крови.

Препарат имел и побочные эффекты. Чаще всего участники сообщали о желудочно-кишечных симптомах, в частности о тошноте, рвоте, диарее и запоре. Большинство таких реакций были легкими или умеренными.

Ученые считают полученные результаты основанием для дальнейшего изучения сафиглипрона как варианта лечения диабета 2-го типа. Однако препарат пока остается исследуемым средством, поэтому говорить о его быстрой замене имеющихся методов лечения рано.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что диабет бьет не только по телу: ученые раскрыли опасные последствия для психики



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Источник: https://www.nature.com/articles/s41591-026-04651-9
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