Артериальное давление можно снизить без усилий: ученые обнаружили неожиданный способ

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Кречмаровская Наталия
Простая 30-минутная процедура может снижать артериальное давление более эффективно, чем умеренные физические нагрузки. Речь идет о погружении в теплую воду.
Артериальное давление. Иллютративное фото
В исследовании, как пишет издание Express, приняли участие 25 физически неактивных взрослых от 45 до 70 лет с избыточным весом или ожирением. Ученые сравнили влияние горячей ванны и езды на велотренажере на артериальное давление, частоту сердечных сокращений и температуру тела.
Во время одного сеанса участники в течение 30 мин. находились в воде температурой 40 °C. Во время другого – столько же времени крутили педали велотренажера. Между процедурами делали перерыв не менее 72 часов.
Результаты показали, что после теплой ванны артериальное давление снижалось сильнее, чем после умеренной езды на велосипеде. В то же время, исследователи не утверждают, что ванна может полностью заменить физические упражнения.
При погружении в воду температура тела повышается, а кровеносные сосуды расширяются. Это облегчает кровоток, уменьшает сопротивление сосудов и снижает давление на стенки.
В то же время чрезмерно горячая вода может привести к опасному падению артериального давления и головокружению. Особенно осторожными должны быть люди от 70 лет с низким артериальным давлением.
По его словам, приемлема температура воды от 37,7 °C до 40,5 °C. Окунаться в воду нужно постепенно, чтобы организм успел адаптироваться.
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