Забудьте о высоком холестерине и болезнях сердца: что нужно есть каждый день

Исследователи назвали продукты, ежедневное употребление которых влияет на вес, АД, холестерин и уровень сахара в крови.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Употребление 60–100 г цельнозерновых продуктов в день может улучшать сразу несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам пришли авторы масштабного метаанализа 87 клинических исследований, пишет издание Mirror.

Анализ охватил более 6500 человек из Европы, США, Канады, Азии, Австралии и Бразилии. Наибольшую пользу исследователи увидели у тех, кто потреблял примерно 60-100 граммов цельного зерна ежедневно – это около четырех-шести порций.

У людей, которые ели больше цельнозерновых продуктов, снижались масса тела, охват талии и артериальное давление. Также улучшались показатели общего холестерина и плохого холестерина ЛПНП. Кроме того, исследователи зафиксировали снижение уровня триглицеридов, глюкозы и интерлейкина-6 – одного из маркеров воспаления.

К цельнозерновым продуктам относятся:

овес,

коричневый рис,

цельная пшеница,

ячмень,

рожь,

киноа,

просо,

кукуруза.

Это также цельнозерновой хлеб, макароны и хлопья.

Руководитель исследования доктор Гельда Тутунчи из Тебрижского университета медицинских наук пояснила, что предыдущие исследования уже связывали цельное зерно с лучшим здоровьем сердца, однако точное количество продукта для получения наибольшего эффекта оставалось непонятным.

"Мы обнаружили, что большинство преимуществ наблюдается при потреблении от примерно 60 до 100 граммов в день", — отметила Тутунчи.

Это может быть овсянка, несколько кусков цельнозернового хлеба и порция коричневого риса.

Однако есть важное уточнение. Исследователи не установили, что цельнозерновые продукты непосредственно предотвращают инфаркт или инсульт. Во включенных работах преимущественно оценивали факторы риска, а не сами сердечно-сосудистые заболевания.

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