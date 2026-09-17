Забудьте о высоком холестерине и болезнях сердца: что нужно есть каждый день

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Кречмаровская Наталия
Исследователи назвали продукты, ежедневное употребление которых влияет на вес, АД, холестерин и уровень сахара в крови.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
Употребление 60–100 г цельнозерновых продуктов в день может улучшать сразу несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам пришли авторы масштабного метаанализа 87 клинических исследований, пишет издание Mirror.
Анализ охватил более 6500 человек из Европы, США, Канады, Азии, Австралии и Бразилии. Наибольшую пользу исследователи увидели у тех, кто потреблял примерно 60-100 граммов цельного зерна ежедневно – это около четырех-шести порций.
У людей, которые ели больше цельнозерновых продуктов, снижались масса тела, охват талии и артериальное давление. Также улучшались показатели общего холестерина и плохого холестерина ЛПНП. Кроме того, исследователи зафиксировали снижение уровня триглицеридов, глюкозы и интерлейкина-6 – одного из маркеров воспаления.
К цельнозерновым продуктам относятся:
овес,
коричневый рис,
цельная пшеница,
ячмень,
рожь,
киноа,
просо,
кукуруза.
Это также цельнозерновой хлеб, макароны и хлопья.
Руководитель исследования доктор Гельда Тутунчи из Тебрижского университета медицинских наук пояснила, что предыдущие исследования уже связывали цельное зерно с лучшим здоровьем сердца, однако точное количество продукта для получения наибольшего эффекта оставалось непонятным.
Это может быть овсянка, несколько кусков цельнозернового хлеба и порция коричневого риса.
Однако есть важное уточнение. Исследователи не установили, что цельнозерновые продукты непосредственно предотвращают инфаркт или инсульт. Во включенных работах преимущественно оценивали факторы риска, а не сами сердечно-сосудистые заболевания.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты снизят давление и холестерин.