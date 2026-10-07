Забудьте о болезнях сердца: эти 5 фруктов следует есть каждый день

Когда речь идет о здоровье сердца, обычно говорят о том, чего нужно есть меньше. Но не менее важно, что именно следует добавить в рацион.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Профессор Хосе Абеллан-Алеман, специалист по сердечно-сосудистому риску Католического университета Мурсии, назвал пять фруктов, которые могут поддерживать здоровье сердца, пишет издание Mirror.

По словам эксперта, фрукты содержат клетчатку, витамины, минералы и полифенолы – растительные соединения, связанные с пользой для сердечно-сосудистой системы. Среди рекомендованных продуктов – красный виноград, яблоки, цитрусовые, вишни и гранат.

Красный виноград содержит антоцианы. По словам профессора, систематический осмотр показал: люди с высоким потреблением этих соединений имели на 26% ниже общий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Отдельно отмечается, что сорт Бумбайтс (новый испанский столовый виноград) содержит в шесть раз больше антоцианов, чем традиционный столовый виноград с черной кожурой.

Яблоки могут быть полезны благодаря растворимой клетчатке, в частности пектину. Как пояснил Абеллан-Алеман, она может помогать уменьшать всасывание холестерина в кишечнике. Также яблоки содержат флавоноиды.

В полезную фруктовую пятерку эксперт включил и цитрусовые — апельсины, лимоны, грейпфруты и лаймы. Исследование связало их регулярное употребление с потенциальным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 43-49%. Специалист советует есть целые фрукты, а не ограничиваться соком, чтобы получать клетчатку.

Вишни содержат антоцианы и флавоноиды. Новые исследования показывают возможную связь их применения со снижением АД и улучшением работы эндотелия — слоя клеток, который выстилает кровеносные сосуды.

Еще один продукт – гранат. Его семена богаты полифенолами, в частности антоцианами, обладающими антиоксидантными свойствами. В то же время эксперт подчеркивает: по части заявленных преимуществ нужны дополнительные исследования.

Профессор Абеллан-Алеман подытожил: "Хотя пять моих любимых фруктов, полезных для сердца, помните, что все фрукты содержат различные питательные вещества и растительные соединения, поэтому обязательно употребляйте разнообразные продукты".

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