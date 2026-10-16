Всего 40 граммов в день и настроение изменится: учёные исследовали неожиданный эффект одного из продуктов

Обычные грецкие орехи могут быть полезны не только для сердца и общего пищевого баланса, но и для процессов, связанных с настроением и метаболизмом. Ученые исследуют, как ежедневное потребление 40 граммов этого продукта может сказываться на организме. О результатах исследований сообщает издание Food&Function.

Грецкий орех. Фото: из открытых источников

Потенциальный эффект объясняют составом орехов. Они содержат жирные кислоты омега-3, клетчатку и триптофан – незаменимую аминокислоту, которую организм использует для синтеза серотонина. Этот химический посредник участвует в регуляции настроения, сна и аппетита. Именно поэтому исследователи уделяют внимание возможной связи между рационом и процессами, влияющими на эмоциональное самочувствие.

Еще одна особенность грецких орехов – полифенолы, соединения с антиоксидантными свойствами. Среди них есть элагитанины, которые кишечные бактерии могут превращать в вещества, известные как уролитины. Ученые изучают их возможную роль в поддержании здоровья и взаимодействия между кишечником и мозгом.

Эта связь особенно интересует ученых, поскольку кишечная микробиота участвует во многих физиологических процессах. Сочетание пищевых волокон, жирных кислот и растительных соединений может оказывать влияние на обмен веществ и механизмы, связанные с эмоциональным состоянием.

Однако делать вывод, что 40 граммов орехов ежедневно гарантированно улучшат настроение или повысят уровень серотонина именно в мозге, нельзя. Наличие полезных веществ в продукте само по себе не доказывает конкретного лечебного эффекта.

Так же грецкие орехи не следует рассматривать как средство лечения депрессии или других психических расстройств. Для надежного подтверждения влияния необходимы более масштабные и длительные исследования с участием разных групп людей.

В то же время орехи могут оставаться частью сбалансированного питания. Их питательная ценность делает этот продукт уместным в рационе, хотя окончательные выводы о его влиянии на настроение и метаболизм еще нуждаются в научном подтверждении.

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