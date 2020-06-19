Вишня или черешня: какая ягода полезнее для организма

Лето - это сезон вкусных и полезных ягод. На рынках и в продуктовых магазинах уже можно купить первую черешню и вишню. Они очень похожи, как по виду, так и по витаминному составу, но все же одну из этих ягод считают более полезной.

Медики утверждают, что и черешня, и вишня богаты на витамины, микроэлементы и антиоксиданты, поэтому обязательно должны появляться в рационе. Ягоды содержат много витамина С, который укрепляет иммунную систему, помогая организму активнее бороться с вирусами и инфекциями. Также в их составе есть витамины А и Е, которые улучшают свертываемость крови, а также состояние волос и кожи. Ягоды богаты на калий и клетчатку, а вот натрия в них очень мало. Отсюда можно сделать вывод, что плоды способствуют нормализации водно-солевого баланса.

Главная ценность вишни и черешни в антиоксидантах. Их там очень много. И в этом плане обе ягоды отличаются. В вишне больше антоцианов, а в черешне — полифенолов. И те, и другие очень ценны для здоровья.

Но вишня, как считают медики, все же более полезная для организма. В ней меньше сахара, калорий и больше веществ, которые помогают организму предотвращать развитие серьезных заболеваний, например, рака и сахарного диабета.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие факты о черешни стоит знать каждому.

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