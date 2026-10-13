Тыква и уровень сахара в крови: одна ошибка в приготовлении может изменить все

Тыква не обязательно вызывает резкое повышение уровня сахара в крови. При умеренном потреблении и правильном приготовлении этот овощ может быть частью сбалансированного рациона даже для людей, которые следят за уровнем глюкозы. Об этом пишет Verywell Health.

Тыква. Фото: из открытых источников

По данным издания, в половине стакана тыквенного пюре содержится около 10 г углеводов и 3-4 г пищевых волокон. Благодаря этому умеренная порция тыквы имеет относительно низкую гликемическую нагрузку и может лишь незначительно влиять на уровень сахара в крови.

Диетология Кейтлин Гиппл объяснила, что регулярное употребление тыквы как составляющей сбалансированного питания может способствовать поддержанию здорового уровня глюкозы со временем.

Однако не все блюда из тыквы все равно полезны. Лучшим выбором будет запеченный овощ или тыквенное пюре без добавления сахара. Сладкие пироги, выпечка и сиропы для кофе могут содержать значительное количество добавленного сахара и быстрых углеводов, что затрудняет контроль глюкозы.

Важно также обращать внимание на то, с чем есть тыква. Диетологи советуют сочетать углеводороды с белками и ненасыщенными жирами. К примеру, тыкву можно подать с натуральным несладким йогуртом, семенами, мясом или бобовыми.

Такие комбинации делают блюдо более питательным и могут помочь дольше сохранять ощущение сытости. В то же время, они не отменяют необходимости контролировать общее количество углеводов в рационе.

Следовательно, отказываться от тыквы только из-за ее сладковатого вкуса не обязательно. Значительно важнее следить за порциями, избегать излишка добавленного сахара и выбирать сбалансированные сочетания продуктов.

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