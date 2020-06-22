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Три популярных завтрака, от которых ноль пользы

Эти завтраки содержат минимум полезных веществ и витаминов

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Три популярных завтрака, от которых ноль пользы

Чтобы день прошел успешно, его стоит начать с правильного завтрака. Утренний прием пищи очень важен для организма, потому что заряжает нас энергией и дает силы. Но не все продукты, которые мы привыкли есть на завтрак, обладают такими способностями. От каких завтраков лучше отказаться?

Овсянка быстрого приготовления

Для того, чтобы сэкономить время, многие люди покупают на завтрак овсянку быстрого приготовления. Она действительно вкусная и готовится очень быстро. Но какую пользу она приносит? Ученые говорят, что в таком продукте очень мало клетчатки, которая необходима для пищеварения. Еще в такой овсянке содержатся различные усилители вкуса и другие химические добавки, которые могут навредить здоровью. Лучше потратить 15 минут и приготовить овсяную кашу самостоятельно. Она обеспечит чувство сытости на длительное время и обогатит организм ценным белком, сложными углеводами, витаминами.

Тосты

Быстрый, популярный и простой в приготовлении завтрак. Однако в нем отсутствуют белки. От поджаренного тоста вы не только не получите пользы, но и почувствуете голод уже через час. Если не хотите отказываться от тостов на завтрак, тогда дополните их белковой пищей, например, омлетом с овощами. 

Йогурты

Считается, что йогурт на завтрак — это лучшее начало дня. Но медики не совсем согласны с этим утверждением. Наиболее удачное время для употребления йогурта — спустя несколько часов после завтрака либо перед сном. Тогда продукт окажет наибольшую пользу пищеварению. Вреда от йогурта на завтрак не будет — скорее вы недополучите часть его полезных свойств. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки мы чаще всего совершаем во время завтрака.


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Источник: https://smak.ua/diet/zdorove/58023-pravilnyj-zavtrak-cto-kategoriceski-nelzya-est-utrom
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