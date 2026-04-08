Содержит слишком много сахара и вредит печени: раскрыта шокирующая правда о самом опасном завтраке.

Когда речь заходит о вредной пище, большинство людей сразу думает о фастфуде или сладости. Однако, по словам медиков, настоящая опасность может прятаться в обычном ежедневном завтраке, который многие считают полезным.

Американский врач и популяризатор здорового образа жизни Эрик Берг отмечает, что одно из самых распространенных утренних сочетаний может вредить организму больше, чем кажется. В своем видео он назвал классическое сочетание хлопьев с молоком и апельсинового сока "сахарной бомбой" и даже "самым опасным завтраком в мире".

Врач объясняет, что такая пища содержит избыточное количество сахара и фруктозы, создавая серьезную нагрузку на организм. Особенно это касается готовых хлопьев, проходящих интенсивную обработку. Большинство потребителей выбирают сладкие варианты с добавленным сахаром, ароматизаторами, красителями и рафинированными маслами. В результате, по словам Берга, люди фактически начинают день с "миски конфет с молоком".

Регулярное употребление таких продуктов может оказывать негативное влияние на печень и повышать риск жировой болезни. Подобное мнение разделяют и эксперты из Healthline, отмечая, что большинство сухих завтраков – это ультраобработанные продукты с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов. Они советуют внимательно читать состав и отдавать предпочтение вариантам с высоким содержанием клетчатки.

Не менее спорным продуктом является и апельсиновый сок. Хотя его часто считают полезным, в магазинных напитках может находиться значительное количество сахара. На это обращает внимание ученый Джайлз Йо, отмечая, что по уровню сахара апельсиновый сок иногда не уступает сладким газированным напиткам.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение цельным фруктам или свежевыжатому соку без добавленного сахара, а также употреблять даже полезные продукты умеренно, чтобы избежать негативного воздействия на здоровье.

