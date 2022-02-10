Сколько надо съесть шоколада, чтобы избавиться от стресса

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Светлана Шкурупий
Шоколад
— любимая сладость как детей, так и взрослых. И в умеренном количестве она благоприятно
влияет на организм, в частности избавляет от стресса и нервного напряжения. Это
выяснили ученые из Южной Калифорнии.
Помогает ли шоколад от стресса (фото из открытых источников)
Исследователи
подчеркнули, что в шоколаде содержатся соединения, которые положительно влияют
на мозговую активность. В состав какао входят флавоноиды — антиоксидантные вещества,
поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы.
Автор
исследования доктор Ли С. Берк отметил, что они впервые попытались
выяснить, как флавоноиды способны влиять на наше чувство счастья. И
согласно его словам, по-настоящему полезным для здоровья может быть только
шоколад, в котором не менее 80% какао.
Другое
исследование, проведенными учеными из Кореи, показало, что потребление темного
шоколада с более высоким содержанием какао действительно помогает бороться с
отрицательными эмоциями. Для этого вполне достаточно съесть 30 граммов.
Напомним,
исследователи из Испании рассказали, что шоколад способен регулировать вес и
сахар в крови, поэтому его рекомендуют есть утром.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что любители ежедневно побаловать
себя порцией шоколада могут даже не догадываться, что происходит с их
организмом в это время. Для того чтобы он приносил здоровью максимальную
пользу, нужно правильно подойти к выбору данной сладости.
Читай
также, что специалисты из Великобритании и Канады провели исследование и
выяснили, что люди, которые чаще употребляют горький шоколад, имеют более
устойчивое психоэмоциональное состояние, по сравнению, с любителями молочного
или белого шоколада.
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