Сколько надо съесть шоколада, чтобы избавиться от стресса

Шоколад — любимая сладость как детей, так и взрослых. И в умеренном количестве она благоприятно влияет на организм, в частности избавляет от стресса и нервного напряжения. Это выяснили ученые из Южной Калифорнии.

Помогает ли шоколад от стресса (фото из открытых источников)

Исследователи подчеркнули, что в шоколаде содержатся соединения, которые положительно влияют на мозговую активность. В состав какао входят флавоноиды — антиоксидантные вещества, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы.

Автор исследования доктор Ли С. Берк отметил, что они впервые попытались выяснить, как флавоноиды способны влиять на наше чувство счастья. И согласно его словам, по-настоящему полезным для здоровья может быть только шоколад, в котором не менее 80% какао.

Другое исследование, проведенными учеными из Кореи, показало, что потребление темного шоколада с более высоким содержанием какао действительно помогает бороться с отрицательными эмоциями. Для этого вполне достаточно съесть 30 граммов.

Напомним, исследователи из Испании рассказали, что шоколад способен регулировать вес и сахар в крови, поэтому его рекомендуют есть утром.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что любители ежедневно побаловать себя порцией шоколада могут даже не догадываться, что происходит с их организмом в это время. Для того чтобы он приносил здоровью максимальную пользу, нужно правильно подойти к выбору данной сладости.

Читай также, что специалисты из Великобритании и Канады провели исследование и выяснили, что люди, которые чаще употребляют горький шоколад, имеют более устойчивое психоэмоциональное состояние, по сравнению, с любителями молочного или белого шоколада.

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