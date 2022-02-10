logo

BTC/USD

44745.15

ETH/USD

3243.56

LTC/USD

141.95

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Сколько надо съесть шоколада, чтобы избавиться от стресса
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько надо съесть шоколада, чтобы избавиться от стресса

Исследователи Центра медицинских наук адвентистского университета Лома-Линды в Южной Калифорнии рекомендуют при стрессе есть шоколад

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Шоколад — любимая сладость как детей, так и взрослых. И в умеренном количестве она благоприятно влияет на организм, в частности избавляет от стресса и нервного напряжения. Это выяснили ученые из Южной Калифорнии.

Сколько надо съесть шоколада, чтобы избавиться от стресса

Помогает ли шоколад от стресса (фото из открытых источников)

Исследователи подчеркнули, что в шоколаде содержатся соединения, которые положительно влияют на мозговую активность. В состав какао входят флавоноиды — антиоксидантные вещества, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы.

Автор исследования доктор Ли С. Берк отметил, что они впервые попытались выяснить, как флавоноиды способны влиять на наше чувство счастья. И согласно его словам, по-настоящему полезным для здоровья может быть только шоколад, в котором не менее 80% какао.

Другое исследование, проведенными учеными из Кореи, показало, что потребление темного шоколада с более высоким содержанием какао действительно помогает бороться с отрицательными эмоциями. Для этого вполне достаточно съесть 30 граммов.

Напомним, исследователи из Испании рассказали, что шоколад способен регулировать вес и сахар в крови, поэтому его рекомендуют есть утром.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что любители ежедневно побаловать себя порцией шоколада могут даже не догадываться, что происходит с их организмом в это время. Для того чтобы он приносил здоровью максимальную пользу, нужно правильно подойти к выбору данной сладости.

Читай также, что специалисты из Великобритании и Канады провели исследование и выяснили, что люди, которые чаще употребляют горький шоколад, имеют более устойчивое психоэмоциональное состояние, по сравнению, с любителями молочного или белого шоколада. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/skolko-shokolada-nado-sest-chtoby-izbavitsya-ot-stressa/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!