Секрет долголетия не так прост: что ученые выяснили о мясе и вегетарианстве.

Действительно ли отказ от мяса помогает жить дольше? Китайские ученые проанализировали данные более 5000 человек от 80 лет и обнаружили, что связь между питанием и шансами дожить до 100 лет сложнее, чем может показаться. Самая заметная закономерность касалась женщин с недостаточным весом. О результатах исследования сообщает ScienceAlert со ссылкой на работу, опубликованную The American Journal of Clinical Nutrition.

Еда. Фото: из открытых источников

Ученые использовали данные Китайского продольного исследования здорового долголетия. Они сравнили 1459 человек, доживших до 100 лет, с 3744 участниками, которые умерли раньше, не достигнув старого возраста.

В общем, у вегетарианцев шансы дожить до 100 лет были ниже, чем у тех, кто ел мясо. Однако результаты отличались в зависимости от пола и индекса массы тела. Среди мужчин статистически значимой связи между вегетарианским питанием и достижением возрастов не обнаружили. У женщин закономерность была более выразительной.

Особенно заметной разница оказалась среди женщин с недостаточным весом – индексом массы тела ниже 18,5. В этой группе ежедневное употребление мяса было связано с на 44% более высокой вероятностью дожить до 100 лет по сравнению с вегетарианским рационом. В то же время, среди людей с нормальным или избыточным весом подобной связи не обнаружили.

В пожилом возрасте низкая масса тела может свидетельствовать о нехватке энергии или важных питательных веществах. Поэтому исследователи предполагают, что для людей преклонного возраста, подверженных недостаточному весу, особое значение имеет рацион, обеспечивающий организм достаточным количеством белка и других нутриентов.

В то же время результаты не означают, что мясо само по себе продлевает жизнь. Участники, не евшие мяса, но потреблявшие рыбу, яйца или молочные продукты, имели такие же шансы дожить до 100 лет, как и те, кто ел мясо. Среди веганов, исключивших все продукты животного происхождения, исследователи зафиксировали более низкие шансы достичь столетия по сравнению с людьми с разнообразным рационом.

Это не доказывает, что веганское питание обязательно вредит здоровью. Важно, получает ли человек достаточно калорий, белка, витаминов и минералов. При условии продуманного планирования необходимые вещества можно получать и без мяса.

Ученые не установили причинно-следственной связи между употреблением мяса и долголетием. Они оценивали питание участников пожилого возраста, но не могли полностью проследить, как изменялся их рацион в течение жизни. Кроме того, на выбор продуктов могли влиять возрастные изменения, в частности, трудности с пережевыванием пищи.

Следовательно, исследование не дает оснований советовать всем людям есть больше мяса ради долголетия. Оно, скорее, подчеркивает важность достаточного питания и поддержания здоровой массы тела в старшем возрасте. Сам по себе тип диеты не объясняет всех отличий в шансах дожить до 100 лет.

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