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Простые советы, которые помогут улучшить здоровье

Улучшить здоровье можно с помощью правильных привычек питания

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Простые советы, которые помогут улучшить здоровье

Правильное питание - основа здоровья. Если хотите улучшить свое общее самочувствие, тогда пересмотрите свой рацион питания. Сразу перестроится на другой режим будет сложно, поэтому начните с простых, но эффективных советов.

Сократите потребление сахара

Полностью отказаться от сахара не получится, но вы вполне можете ограничить его в рационе. Например, забудьте о булочках, шоколадных конфетах и прочих сладостях и перейдите на свежие фрукты. В их составе также есть сахар, но витаминов и полезных веществ больше.

Питайтесь по минутам

Желательно, чтобы прием пищи начинался в одно и тоже время, но речь сейчас не об этом. Отводите на еду ровно полчаса, этого времени хватит, чтобы желудок передал сигнал в мозг о том, что сыт. Таким образом, вы избежите переедания.

Знайте свои слабости 

Некоторые люди не могут отказаться от сочного, но калорийного гамбургера, зная, что это вредит фигуре и здоровью. И у всех есть подобные слабости. Но врага нужно знать в лицо. Только тогда вы сможете эффективно противостоять соблазнам. Например, вместо магазинных чипсов можно готовить домашние – из овощей. 

Забудьте про сладкую газировку

Эти напитки не приносит организму ни малейшей пользы. Особенно учитывая тот факт, что газировка идет в компании с фастфудом и другой не особо полезной пищей. Поэтому замените этот напиток на ягодные морсы, холодный зеленый чай и другие более полезные варианты. 

Не игнорируйте замороженные продукты

Наверняка вам знакома ситуация, когда вечером так не хочется готовить, и рука сама тянется к телефону, чтобы заказать пиццу или роллы. Эти блюда достаточно калорийны, поэтому не стоит баловаться доставкой на дом слишком часто. Держите в морозильной камере несколько пакетов с замороженными овощами. Современные технологии помогают сохранить в них все необходимые витамины и минералы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каких "золотых" правил здоровья следует придерживаться.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/29269-poleznye-layfhaki-kotorye-pomogut-uluchshit-zdorovie
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