Продукты июня: какие овощи и фрукты включить в рацион

Июнь принес нам не только теплые деньки, но и порадовал изобилием фруктов, овощей и ягод. Какие продукты следует включить в свой рацион, чтобы укрепить здоровье?

Цветная капуста

Очень полезный и низкокалорийный продукт, который насыщает организм большим количеством витаминов (С, В и К), а также полезных веществ (фосфором, магнием, натрием, калием и др). Регулярное употребление цветной капусты положительно влияет на состояние кожи и волос. Кроме того, этот продукт богат на антиоксиданты, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.

Редис

Вкусный и питательный овощ, который нормализует работу желудочно-кишечного тракта и повышает аппетит. Редис, благодаря своему витаминному составу, укрепляет сердце, снижает уровень сахара в крови и действует как противоотечное средство.

Огурец

Несмотря на то, что огурец на 90% состоит из воды, этот хрустящий овощ очень полезен для организма. В ее составе есть много витаминов и ценных микроэлементов, которые избавляют от отечности, снижают давление и помогают в борьбе с лишними килограммами.

Укроп свежий

Листья этой ароматной зелени богаты на витамины группы В, а также калий, железо, фолиевую кислоту. Укроп является украшением любого блюда, а еще он улучшает кровообращение, обмен веществ и укрепляет иммунитет.

Абрикос

Не только вкусный, но и очень полезный фрукт. Абрикос рекомендуется употреблять людям, у которых авитаминоз, повышенный гемоглобин в крови и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Этот фрукт насыщает организм полезными веществами, которые повышают его сопротивляемость к инфекциям.

Черешня

Одна из самых ранних ягод. Плоды черешни обладают противовоспалительным, мочегонным, антисептическим и очищающим свойствами. Эта ягода полезна при малокровии, артрите, гипертонии, ревматизме, нарушениях работы кишечника, диабете, кожных заболеваниях.

Зеленый горошек

Еще один продукт, который стоит включить в свой рацион. Свежий горох улучшает работу пищеварительной системы, предотвращает сердечные недуги и борется с процессом старения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что укрепить здоровье и продлить жизнь можно с помощью правильного питания. Какой продукт должен преобладать в рационе?

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