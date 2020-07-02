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Полезна ли черника для зрения: ответ доктора Комаровского

Комаровский назвал полезное свойство черники для организма

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Полезна ли черника для зрения: ответ доктора Комаровского

Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram рассказал о влиянии черники на организм, в частности о ее пользе для зрительной системы.

Известно, что черника богата на витамины С, В, РР, а также фосфор, железо, марганец, калий и другие ценные вещества для организма. Но ее пользу для здоровья многие люди слишком переоценивают. Бытует мнение, что черника служит панацеей для зрения. И пользу приносят не только свежие ягоды, но и таблетки, в состав которых они входят.

Доктор Комаровский утверждает, что это мнение ошибочно и с помощью черники невозможно улучшить качество зрения. Главная ее полезность заключается скорее в психотерапевтических свойствах для людей, страдающих тревожными расстройствами.

Врач отметил, что на зрение положительно влияет крепкий и здоровый сон, хорошее настроение, а также правильное питание. Тем не менее, он рекомендуют употреблять чернику всем, кому она приходится по вкусу, ведь вреда здоровью от лесных ягод точно не будет.

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Вопрос:⁣ Здравствуйте, Доктор Комаровский! Лето на дворе, и уже вовсю пошли ягоды. Особенно хвалят чернику — мол, в ней так много всего полезного, а для зрения она вообще панацея. Есть и таблетки черники в аптеках. Действительно ли она так полезна? Потому что цена кусается, не хочется просто так тратить деньги.⁣ ⠀⁣ Ответ:⁣ Особенная полезность черники — это скорее из разряда психотерапии для тревожных пациентов. Изменить к лучшему зрение с помощью черники практически невозможно. В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение.⁣ ⠀⁣ Тем не менее хорошее настроение, крепкий сон, любовь, качественная еда, — все это тоже оказывает на зрение положительное влияние. Если любовь плюс черника, то тогда жизнь вообще прекрасна. Вреда от ягод черники не будет. Ешьте на здоровье, если вам вкусно!⁣ ⠀⁣ #докторкомаровский #вопросЕОК #вопросответ #черника #ягоды #лето #польза #зрение

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая ягода предотвращает развитие онкологических заболеваний. 


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