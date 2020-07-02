Полезна ли черника для зрения: ответ доктора Комаровского

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Светлана Шкурупий
Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram рассказал о влиянии черники на организм, в частности о ее пользе для зрительной системы.
Известно, что черника богата на витамины С, В, РР, а также фосфор, железо, марганец, калий и другие ценные вещества для организма. Но ее пользу для здоровья многие люди слишком переоценивают. Бытует мнение, что черника служит панацеей для зрения. И пользу приносят не только свежие ягоды, но и таблетки, в состав которых они входят.
Доктор Комаровский утверждает, что это мнение ошибочно и с помощью черники невозможно улучшить качество зрения. Главная ее полезность заключается скорее в психотерапевтических свойствах для людей, страдающих тревожными расстройствами.
Врач отметил, что на зрение положительно влияет крепкий и здоровый сон, хорошее настроение, а также правильное питание. Тем не менее, он рекомендуют употреблять чернику всем, кому она приходится по вкусу, ведь вреда здоровью от лесных ягод точно не будет.
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Вопрос: Здравствуйте, Доктор Комаровский! Лето на дворе, и уже вовсю пошли ягоды. Особенно хвалят чернику — мол, в ней так много всего полезного, а для зрения она вообще панацея. Есть и таблетки черники в аптеках. Действительно ли она так полезна? Потому что цена кусается, не хочется просто так тратить деньги. ⠀ Ответ: Особенная полезность черники — это скорее из разряда психотерапии для тревожных пациентов. Изменить к лучшему зрение с помощью черники практически невозможно. В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение. ⠀ Тем не менее хорошее настроение, крепкий сон, любовь, качественная еда, — все это тоже оказывает на зрение положительное влияние. Если любовь плюс черника, то тогда жизнь вообще прекрасна. Вреда от ягод черники не будет. Ешьте на здоровье, если вам вкусно! ⠀ #докторкомаровский #вопросЕОК #вопросответ #черника #ягоды #лето #польза #зрение
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая ягода предотвращает развитие онкологических заболеваний.
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