Похудение оказалось очень простой задачей: эксперты поразили заявлением

Если вы хотите похудеть, начинать день с завтрака с правильных продуктов – один из самых эффективных способов достичь цели без голода. К таким продуктам относятся яйца, овсянка, авокадо и другие питательные блюда, помогающие сохранить энергию и ощущение сытости.

Фото: из открытых источников

Яйца – источник высококачественного белка и холина, который поддерживает нормальное функционирование организма. Исследование в Journal of Human Kinetics показало, что люди с ожирением, которые на завтрак выбирали яйца вместо выпечки, теряли вес более эффективно, даже при одинаковом калорийном рационе.

Греческий йогурт содержит много белка и полезных пробиотиков, поддерживающих работу кишечника. Он помогает контролировать аппетит, снижает потребление калорий и способствует сжиганию жира, как показало исследование Американского колледжа питания.

Авокадо богато полезными жирами и клетчаткой, что продлевает чувство сытости и поддерживает здоровье кожи. По данным Nutrients, регулярное потребление авокадо уменьшает риск избыточного веса или ожирения почти на 9%.

Цельнозерновой хлеб или тосты – отличный выбор для тех, кто привык начинать день с хлебобулочных изделий. Клетчатка в цельнозерновых продуктах улучшает пищеварение и дольше поддерживает сытость. Исследования показывают, что потребление цельного зерна снижает риск веса.

Овощи на завтрак – не менее важны. Шпинат, помидоры, болгарский перец низкокалорийны, богаты клетчаткой и антиоксидантами, что делает их эффективными для похудения.

Кисломолочный творог с высоким содержанием белка и кальция помогает дольше оставаться сытым, контролировать аппетит и поддерживает мышечную массу. Он ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию калорий в течение дня.

