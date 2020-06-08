Пищевые ловушки, которые мешают здоровому питанию

Многие люди неосознанно попадают в "пищевые ловушки", а поэтому не могут соблюдать режим здорового питания. Бывают ситуации, когда мы едим не потому, что мучает голод, а по какой-то привычке. Но такое поведение приводит не только к лишним килограммам, но и проблемам со здоровьем. Какие же бывают ловушки?

Диверсионная ловушка

Многие люди во время трапезы смотрят телевизор, читают газету или просматривают социальные сети, не сосредотачивая внимание на еде. Это ловушка, в которую попадает почти каждый из нас. Когда мы отвлекаемся на что-то, то склонны съесть больше, чем требуется. Чувство сытости не наступает, потому что вокруг есть отвлекающие факторы.

Комбинированная ловушка

Перед киносеансом вы покупаете миску попкорна, пакетик чипсов и стакан газировки - это стало больше традицией, чем потребностью. Задумайтесь, действительно ли вы чувствуете голод?

Ловушка наград

Часто после трудного рабочего дня хочется порадовать себя чем-то вкусненьким. И это явно не овощи и фрукты, а скорее вредные закуски или сладости. Но может стоит вознаградить себя прогулкой в парке?

Стрессовая ловушка

Многие люди, когда испытывают стресс, попадают в пищевую ловушку. Они пытаются "заесть" свои расстройства, неудачи, переживания, совершенно не контролируя порцию еды. Но в конечном итоге, вас ждет лишний вес и проблемы со здоровьем.

Рекламная ловушка

Да, качественная и яркая реклама всегда заходит на "ура". Люди, не обращают внимание на состав продукта, не задумываются о его вредности, когда видят упаковку какого-то разрекламированного продукта. Сразу же возникает желание его попробовать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие правила питания мы постоянно нарушаем?

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