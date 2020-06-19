Пять продуктов, с которыми вы забудете о проблемах с желудком

Нарушение пищеварения приводит к таким неприятным симптомам, как вздутие, тяжесть, боли в желудке. Эти проблемы могут возникнуть спонтанно и в самый неподходящий момент. Есть продукты, которые ухудшают пищеварение и приводят к дискомфорту, а есть те, которые помогают пищеварительной системе работать как часы. Что же следует включить в рацион?

Бананы

Этот фрукт богат на клетчатку и калий, которые улучшают работу пищеварения. Регулярное употребление бананов способствует нормализации кислотно-щелочного баланса. Плоды этого фрукта впитывают в себя желудочный сок и способствуют быстрому выводу его из желудка. Таким образом, они защищают от приступов изжоги.

Кисломолочные продукты

Все знают, что "молочка" улучшает аппетит, оказывает послабляющее действие, а также выводит из орагнизма радионуклиды, соли тяжелых металлов, токсины и шлаки. А еще молочные продукты ценны тем, что содержат лактобактерии, которые помогают нормализовать микрофлору и поддерживать правильный уровень кислотности.

Мед

Это настоящий лечебный бальзам для всего организма в целом, и для пищеварительной системы в частности. Он является отличным лекарственным средством при язвенной болезни и гастрите. Если есть мед за 2 часа до еды, то он уменьшает выделение желудочного сока, что особенно важно людям с повышенной кислотностью.

Льняные семена

Употребление льняного семени способствует регенерации тканей, ускоряя процесс заживления язв, помогает нормализовать перистальтику кишечника, а также снижает уровень кислотности желудочного сока.

Шпинат

Согласно недавно проведенным исследованиям, жирные кислоты, которыми богаты листья шпината, помогают предотвратить гастрит и многие воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают очистить желудок.

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