Пять продуктов, с которыми вы забудете о проблемах с желудком

Язык
BTC/USD
9366.10
ETH/USD
229.25
LTC/USD
43.41
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
30.15
RUB/UAH
0.39
Светлана Шкурупий
Нарушение пищеварения приводит к таким неприятным симптомам, как вздутие, тяжесть, боли в желудке. Эти проблемы могут возникнуть спонтанно и в самый неподходящий момент. Есть продукты, которые ухудшают пищеварение и приводят к дискомфорту, а есть те, которые помогают пищеварительной системе работать как часы. Что же следует включить в рацион?
Бананы
Этот фрукт богат на клетчатку и калий, которые улучшают работу пищеварения. Регулярное употребление бананов способствует нормализации кислотно-щелочного баланса. Плоды этого фрукта впитывают в себя желудочный сок и способствуют быстрому выводу его из желудка. Таким образом, они защищают от приступов изжоги.
Кисломолочные продукты
Все знают, что "молочка" улучшает аппетит, оказывает послабляющее действие, а также выводит из орагнизма радионуклиды, соли тяжелых металлов, токсины и шлаки. А еще молочные продукты ценны тем, что содержат лактобактерии, которые помогают нормализовать микрофлору и поддерживать правильный уровень кислотности.
Мед
Это настоящий лечебный бальзам для всего организма в целом, и для пищеварительной системы в частности. Он является отличным лекарственным средством при язвенной болезни и гастрите. Если есть мед за 2 часа до еды, то он уменьшает выделение желудочного сока, что особенно важно людям с повышенной кислотностью.
Льняные семена
Употребление льняного семени способствует регенерации тканей, ускоряя процесс заживления язв, помогает нормализовать перистальтику кишечника, а также снижает уровень кислотности желудочного сока.
Шпинат
Согласно недавно проведенным исследованиям, жирные кислоты, которыми богаты листья шпината, помогают предотвратить гастрит и многие воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают очистить желудок.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости