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Пять продуктов, с которых не стоит начинать день

Есть список продуктов, которые не подходят для завтрака

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять продуктов, с которых не стоит начинать день

Завтрак - важный прием пищи, который заряжает энергией, улучшает метаболизм и дарит хорошее настроение. Но не все продукты подходят для утреннего приема пищи, некоторые из них могут навредить здоровью. Что же лучше исключить из рациона?

Лапша быстрого приготовления

Когда не хватает времени на полноценный завтрак, многие перекусывают лапшой быстрого приготовления. Да, это быстро и вкусно, но насколько полезно? Такой продукт содержит много вредных консервантов, которые при постоянном употреблении могут оказаться канцерогенными. Плюс ко всему, такая лапша не приносит организму никакой пользы, она наполнена быстрыми калориями, не приносящими качественному насыщения. 

Блины и оладьи 

Диетологи не советуют есть на завтрак блинчики и оладьи, хоть и очень хочется. Дело в том, что эти продукты насыщены жирами и калориями, в них отсутствует клетчатка, белки и другие витамины, необходимые утром организму. А еще больший вред приносят здоровью сладкие топинги, сиропы и джемы, которые добавляют в блюдо. 

Ароматизированный йогурт 

Откажитесь от "магазинного" йогурта, потому что он содержит много сахара, ароматизаторов и других пищевых добавок, которые могут навредить организму. Отдайте предпочтение греческому йогурту, без добавок. Фрукты, орехи и злаки вы можете добавить самостоятельно. 

Плавленый сыр 

Бутерброды с ним — популярное блюдо на утреннем столе. Его удобно хранить и наносить, к тому же в магазине можно выбрать плавленый сыр с разными вкусами и добавками. Однако диетологи считают этот продукт одним из самых бесполезных для завтрака. А все из-за большого содержания в нем натриевых плавителей, красителей, консервантов, загустителей и жиров. 

Пончики 

Кто не любит свежевыпеченные донаты и пончики? Съесть их вместе с кофе или чаем на завтрак — одно удовольствие. Однако из-за большого количества сахара, трансжиров и пшеничной муки такое лакомство не лучший вариант для утренней трапезы. Регулярное потребление пончиков, как, впрочем, и других сладких кондитерских изделий, способствуют ожирению, развитию диабета и сердечных заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой фрукт идеально подойдет для завтрака. 


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/29203-desyat-hudshih-produktov-dlya-nachala-dnya
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