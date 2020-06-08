Пять продуктов, которые все моют неправильно

Не забывайте перед употреблением промывать все овощи и фрукты под водой, потому что на них скапливается не только грязь, но и вредные бактерии. Именно несоблюдение правил гигиены может привести к отравлению. Однако, есть продукты, которые недостаточно просто сполоснуть под водой.

Зелень

В пучке зелени могут скрываться нематоды (круглые черви), которые могут навредить организму, в частности пищеварительной системе. Чаще всего грязь и вредные микроорганизмы оседают между листиками зелени, поэтому простое полоскание будет безрезультатным. Чтобы избавиться от пыли и грязи, нужно положить зелень в большую емкость, залить ее холодной водой и оставить на 10 минут. После этого, ее можно еще раз промыть под проточной водой.

Корнеплоды

В первую очередь, корнеплоды необходимо с помощью ножа или губки очистить от земли и грязи, а потом залить их теплой водой и дать постоять пару минут. Потом нужно тщательно очистить каждую картофель или морковь щеткой. А после этого сполоснуть корнеплоды под проточной прохладной водой.

Гриб



С этим продуктом всегда нужно быть осторожнее, особенно, если грибы куплены в магазине. Для того, чтобы обезопасить себя, залейте на 2-3 минуты грибы солевым раствором, а потом несколько раз промойте под проточной водой..

Сухофрукты

Купленные на рынке и в магазинах сухофрукты обязательно следует мыть. Причем сначала их нужно промыть под холодной водой, а затем обязательно обдать кипятком. Зачем это делать? Все дело в том, что производители часто добавляют в сухофрукты консерванты. Именно они и позволяют сухофруктам сохранять свой аппетитный внешний вид и сильно увеличивают их срок хранения.

Цветная капуста и брокколи

Между бороздками соцветий капусты обычно скапливается множество микробов и грязь. Избавиться от них с помощью обычной мойки под водой, конечно же, невозможно. Чтобы их смыть, овощи нужно изначально разделить на соцветия и отправить замачиваться в миску с холодной водой. Оставить там бутоны капусты нужно на пару минут, а после чего их нужно вынуть из миски и промыть уже под струей холодной воды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем мыть посуду, чтобы не навредить здоровью.

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