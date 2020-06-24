Пять напитков, которые помогают скорее заснуть

Многие люди сталкиваются с бессонницей - расстройством сна, при котором человек испытывает трудности с засыпанием. Возникнуть она может по разным причинам и привести к неприятным последствиям. Но бороться с бессонницей можно не только с помощью таблеток, но и нескольких "сонных" напитков.

Вишневый сок

Вишня богата на триптофан - незаменимую аминокислоту, которая помогает организму вовремя погружаться в сон и пробуждаться. Исследователи выяснили, что регулярное употребление вишневого сока помогает улучшить качество сна и его продолжительность на 84 минуты.

Ромашковый чай

Пожалуй, каждый знает о пользе ромашкового чая. Этот напиток эффективно снимает стресс и нервное напряжение, помогая организму расслабиться и нормализовать сон.

Чай с корнем валерианы

Это растение давно известно лекарям. Они рекомендуют его в качестве хорошего успокоительного, а также эффективного средства от бессонницы. Однако слишком часто пить такой чай не стоит, так как может появиться тревожность.

Теплое молоко

Оно, как и вишня, содержит триптофан, который помогает организму расслабиться в конце дня.

Молоко с куркумой и медом

Этот напиток, пожалуй, лучшее средство от бессонницы, потому что полезные в этом плане свойства молока усиливают не менее полезные мед и куркуму.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают уснуть не хуже снотворного.

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