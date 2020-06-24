kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.06.2020

BTC/USD

9282.30

ETH/USD

233.30

LTC/USD

42.78

НБУ 24.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Пять напитков, которые помогают скорее заснуть
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять напитков, которые помогают скорее заснуть

С помощью этих напитков можно приблизить сон

сегодня, 17:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять напитков, которые помогают скорее заснуть

Многие люди сталкиваются с бессонницей - расстройством сна, при котором человек испытывает трудности с засыпанием. Возникнуть она может по разным причинам  и привести к неприятным последствиям. Но бороться с бессонницей можно не только с помощью таблеток, но и нескольких "сонных" напитков.

Вишневый сок

Вишня богата на триптофан - незаменимую аминокислоту, которая помогает организму вовремя погружаться в сон и пробуждаться. Исследователи выяснили, что регулярное употребление вишневого сока помогает улучшить качество сна и его продолжительность на 84 минуты. 

Ромашковый чай

Пожалуй, каждый знает о пользе ромашкового чая. Этот напиток эффективно снимает стресс и нервное напряжение, помогая организму расслабиться и нормализовать сон. 

Чай с корнем валерианы

Это растение давно известно лекарям. Они рекомендуют его в качестве хорошего успокоительного, а также эффективного средства от бессонницы. Однако слишком часто пить такой чай не стоит, так как может появиться тревожность.

Теплое молоко

Оно, как и вишня, содержит триптофан, который помогает организму расслабиться в конце дня.

Молоко с куркумой и медом

Этот напиток, пожалуй, лучшее средство от бессонницы, потому что полезные в этом плане свойства молока усиливают не менее полезные мед и куркуму.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают уснуть не хуже снотворного. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kubnews.ru/interesy/2019/12/23/pyat-napitkov-kotorye-pomogayut-skoree-zasnut/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!