Пять напитков, которые помогают скорее заснуть

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Светлана Шкурупий
Многие люди сталкиваются с бессонницей - расстройством сна, при котором человек испытывает трудности с засыпанием. Возникнуть она может по разным причинам и привести к неприятным последствиям. Но бороться с бессонницей можно не только с помощью таблеток, но и нескольких "сонных" напитков.
Вишневый сок
Вишня богата на триптофан - незаменимую аминокислоту, которая помогает организму вовремя погружаться в сон и пробуждаться. Исследователи выяснили, что регулярное употребление вишневого сока помогает улучшить качество сна и его продолжительность на 84 минуты.
Ромашковый чай
Пожалуй, каждый знает о пользе ромашкового чая. Этот напиток эффективно снимает стресс и нервное напряжение, помогая организму расслабиться и нормализовать сон.
Чай с корнем валерианы
Это растение давно известно лекарям. Они рекомендуют его в качестве хорошего успокоительного, а также эффективного средства от бессонницы. Однако слишком часто пить такой чай не стоит, так как может появиться тревожность.
Теплое молоко
Оно, как и вишня, содержит триптофан, который помогает организму расслабиться в конце дня.
Молоко с куркумой и медом
Этот напиток, пожалуй, лучшее средство от бессонницы, потому что полезные в этом плане свойства молока усиливают не менее полезные мед и куркуму.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают уснуть не хуже снотворного.
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