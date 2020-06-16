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Пять фактов о черешне, которые вы могли не знать

Черешня является одной из самых популярных десертных ягод

сегодня, 13:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять фактов о черешне, которые вы могли не знать

В овощных магазинах и на рынках уже вовсю продают черешню. В составе ягоды много витаминов и микроэлементов, которые полезны для организма. Что же следует знать о черешне?

Заменяет сахар

В плодах черешни содержится около 12% сахара. Многие, кто употребляет примерно 100 грамм черешни в день, с легкостью отказываются от продуктов, которые содержат много сахара, так как его дефицит восполняется ягодами.

Улучшает циркуляцию крови

Черешня стимулирует работу едва ли не всех внутренних органов, очищает их и заметно улучшает кровообращение. В этой вкусной ягоде содержатся железо и другие элементы, которые помогают при малокровии. 

Полезна для кишечника

Плоды черешни положительно действуют на кишечник. Из-за того, что в ягоде мало органических кислот, она не вызывает проблем с желудком , ее можно употреблять при гастрите и разных формах язв. 

Все дело в цвете

Кроме красной черешни, существует также желтый и розовый сорт. Желтая черешня очень водянистая и вкус у нее не такой насыщенный, по текстуре она больше напоминает виноград. Розовая черешня – самый кислый сорт из этого вида. В ней, кстати, содержится много витамина С.

Краситель

А вы знали, что из бордовой черешни изготавливают пищевой краситель? Причем цвет получается не красный, а зеленый.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких болезней защищает черешня.


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Источник: http://old.franko.lviv.ua/faculty/geology/phis_geo/fourman/Cadok/Cher.htm
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